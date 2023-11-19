В Тюмени сократилось число детских суицидов и подростковой преступности

20 ноября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Два суицида совершено в Тюмени в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени за год сократилось количество детских суицидов и преступлений, совершенных подростками. Об этом во время заседания постоянной комиссии по социальному развитию рассказала заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тюмени Илона Осипова. «На сегодняшний день мы наблюдаем снижение подростковой преступности. В прошлом году подростками было совершено 273 преступления, в этом году 194 преступления. Это почти на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Два суицида совершено на территории города в этом году (в прошлом году было девять суицидов)», — рассказала Осипова. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество попыток суицида среди несовершеннолетних в 2022 году выросло на 40%. В прошлом году покончить с собой пытались 56 детей.

В Тюмени за год сократилось количество детских суицидов и преступлений, совершенных подростками. Об этом во время заседания постоянной комиссии по социальному развитию рассказала заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тюмени Илона Осипова. «На сегодняшний день мы наблюдаем снижение подростковой преступности. В прошлом году подростками было совершено 273 преступления, в этом году 194 преступления. Это почти на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Два суицида совершено на территории города в этом году (в прошлом году было девять суицидов)», — рассказала Осипова. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество попыток суицида среди несовершеннолетних в 2022 году выросло на 40%. В прошлом году покончить с собой пытались 56 детей.