19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Тюмени сократилось число детских суицидов и подростковой преступности

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, ребенок, кукла, пупсик, окно, детская безопасность
Два суицида совершено в Тюмени в этом году Фото:

В Тюмени за год сократилось количество детских суицидов и преступлений, совершенных подростками. Об этом во время заседания постоянной комиссии по социальному развитию рассказала заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тюмени Илона Осипова.

«На сегодняшний день мы наблюдаем снижение подростковой преступности. В прошлом году подростками было совершено 273 преступления, в этом году 194 преступления. Это почти на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Два суицида совершено на территории города в этом году (в прошлом году было девять суицидов)», — рассказала Осипова.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество попыток суицида среди несовершеннолетних в 2022 году выросло на 40%. В прошлом году покончить с собой пытались 56 детей.

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В Тюмени за год сократилось количество детских суицидов и преступлений, совершенных подростками. Об этом во время заседания постоянной комиссии по социальному развитию рассказала заведующая сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тюмени Илона Осипова. «На сегодняшний день мы наблюдаем снижение подростковой преступности. В прошлом году подростками было совершено 273 преступления, в этом году 194 преступления. Это почти на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. <…> Два суицида совершено на территории города в этом году (в прошлом году было девять суицидов)», — рассказала Осипова. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области количество попыток суицида среди несовершеннолетних в 2022 году выросло на 40%. В прошлом году покончить с собой пытались 56 детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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