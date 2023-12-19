В Курганской области замерзают сотрудники Почты России

Сотрудники Почты России в Курганской области замерзают из-за отсутствия дров

20 декабря 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

В Звериноголовском округе у почтовиков закончились дрова (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Звериноголовском округе Курганской области замерзают сотрудники и посетители отделения Почты России. У почтовиков закончились дрова, рассказал URA.RU житель села. «В отделении Почты России в селе Звериноголовское очень холодно. Дров нет, отапливать помещение нечем. Сотрудники включают электрический обогреватель, но он не помогает. Есть опасения, что дрова могут привезти в лучшем случае к новому году», — рассказал житель села Звериноголовское. Сельчане отмечают, что некоторое время отделение работало с перебоями из-за нехватки работников. Несколько сотрудников уволились из-за низкой зарплаты и большой нагрузки. Сейчас отделение работает три дня в неделю с 10 до 14 часов с клиентами, после чего сотрудница занимается сортировкой корреспонденции и посылок. Оператор связи совмещает должность начальника отделения и отвечает за отопление. Штат отделения остается неукомплектованным. В пресс-службе Почты России на запрос URA.RU ответили, что договор с поставщиком дров подписан. «Новые поставки дров начнутся с 25 декабря. Сейчас для отопления отделения используем резерв. Все заявки от отделений оперативно выполнялись», — сообщили в компании. В начале декабря URA.RU писало, что жители поселка Красный Октябрь в Курганской области собирают деньги на отопление почтового отделения, где мерзнут почтовики. В пресс-службе ответили, что здание отапливали за счет прошлогодних запасов. Поставку дров обещали начать в ближайшее время. В отделении Почты России в селе Звериноголовское закончились дрова для отопления Фото: предоставлено читателем URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Звериноголовском округе Курганской области замерзают сотрудники и посетители отделения Почты России. У почтовиков закончились дрова, рассказал URA.RU житель села. «В отделении Почты России в селе Звериноголовское очень холодно. Дров нет, отапливать помещение нечем. Сотрудники включают электрический обогреватель, но он не помогает. Есть опасения, что дрова могут привезти в лучшем случае к новому году», — рассказал житель села Звериноголовское. Сельчане отмечают, что некоторое время отделение работало с перебоями из-за нехватки работников. Несколько сотрудников уволились из-за низкой зарплаты и большой нагрузки. Сейчас отделение работает три дня в неделю с 10 до 14 часов с клиентами, после чего сотрудница занимается сортировкой корреспонденции и посылок. Оператор связи совмещает должность начальника отделения и отвечает за отопление. Штат отделения остается неукомплектованным. В пресс-службе Почты России на запрос URA.RU ответили, что договор с поставщиком дров подписан. «Новые поставки дров начнутся с 25 декабря. Сейчас для отопления отделения используем резерв. Все заявки от отделений оперативно выполнялись», — сообщили в компании. В начале декабря URA.RU писало, что жители поселка Красный Октябрь в Курганской области собирают деньги на отопление почтового отделения, где мерзнут почтовики. В пресс-службе ответили, что здание отапливали за счет прошлогодних запасов. Поставку дров обещали начать в ближайшее время.