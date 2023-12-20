В курганском правительстве отказались от жесткого пропускного режима. Инсайд

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, коридор правительства, отпуск чиновников, правительственный коридор
Теперь чиновникам не приходится ждать включения в список, чтобы попасть в здание правительства Фото:

После появления в Кургане и. о. первого замгубернатора Андрея Алексеева для чиновников упростили вход в здание областного правительства. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

«Раньше чиновникам, чтобы попасть в здание нужно было попросить внести в себя специальный список и дождаться, чтобы их имя в нем оказалось. На самом входе помимо металлорамки была проверка с помощью Face ID. Сейчас при Алексееве процедуру входа в здании упростили, убрав списки и Face ID, что ускорило работу. При этом меры остаются достаточными для надежной защиты объекта», — рассказывают источники.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства. После получения ответа информация будет дополнена.

Алексееву поручили обязанности первого замгубернатора — руководителя аппарата губернатора 7 декабря. В середине декабря он приехал в Курган из Москвы, где был заместителем губернатора и возглавлял представительство региона при правительстве РФ.

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После появления в Кургане и. о. первого замгубернатора Андрея Алексеева для чиновников упростили вход в здание областного правительства. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями. «Раньше чиновникам, чтобы попасть в здание нужно было попросить внести в себя специальный список и дождаться, чтобы их имя в нем оказалось. На самом входе помимо металлорамки была проверка с помощью Face ID. Сейчас при Алексееве процедуру входа в здании упростили, убрав списки и Face ID, что ускорило работу. При этом меры остаются достаточными для надежной защиты объекта», — рассказывают источники. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства. После получения ответа информация будет дополнена. Алексееву поручили обязанности первого замгубернатора — руководителя аппарата губернатора 7 декабря. В середине декабря он приехал в Курган из Москвы, где был заместителем губернатора и возглавлял представительство региона при правительстве РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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