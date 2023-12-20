Теперь чиновникам не приходится ждать включения в список, чтобы попасть в здание правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После появления в Кургане и. о. первого замгубернатора Андрея Алексеева для чиновников упростили вход в здание областного правительства. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

«Раньше чиновникам, чтобы попасть в здание нужно было попросить внести в себя специальный список и дождаться, чтобы их имя в нем оказалось. На самом входе помимо металлорамки была проверка с помощью Face ID. Сейчас при Алексееве процедуру входа в здании упростили, убрав списки и Face ID, что ускорило работу. При этом меры остаются достаточными для надежной защиты объекта», — рассказывают источники.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу областного правительства. После получения ответа информация будет дополнена.

Алексееву поручили обязанности первого замгубернатора — руководителя аппарата губернатора 7 декабря. В середине декабря он приехал в Курган из Москвы, где был заместителем губернатора и возглавлял представительство региона при правительстве РФ.