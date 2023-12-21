В Тюмени взлетели цены на мандарины

В Тюмени в преддверии Нового года выросла стоимость мандарин. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов. Разница составляет больше 25%.
Один килограмм мандаринов за 225 рублей продается в Тюмени в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 179 рублей за килограмм.
В некоторых тюменских магазинах цена за килограмм мандарин доходит до 300 рублей. Самая минимальная стоимость, за которую можно купить в городе этот вид цитрусовых, — 179 рублей за килограмм по бонусной карте.
Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозировали еще большее увеличение цены. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировки и неурожай в некоторых странах-поставщиках.
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