В Тюмени взлетели цены на мандарины

21 декабря 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Стоимость мандарин в некоторых тюменских магазинах доходит до 300 рублей за килограмм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в преддверии Нового года выросла стоимость мандарин. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов. Разница составляет больше 25%. Один килограмм мандаринов за 225 рублей продается в Тюмени в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 179 рублей за килограмм. В некоторых тюменских магазинах цена за килограмм мандарин доходит до 300 рублей. Самая минимальная стоимость, за которую можно купить в городе этот вид цитрусовых, — 179 рублей за килограмм по бонусной карте. Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозировали еще большее увеличение цены. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировки и неурожай в некоторых странах-поставщиках.

В Тюмени в преддверии Нового года выросла стоимость мандарин. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов. Разница составляет больше 25%. Один килограмм мандаринов за 225 рублей продается в Тюмени в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 179 рублей за килограмм. В некоторых тюменских магазинах цена за килограмм мандарин доходит до 300 рублей. Самая минимальная стоимость, за которую можно купить в городе этот вид цитрусовых, — 179 рублей за килограмм по бонусной карте. Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозировали еще большее увеличение цены. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировки и неурожай в некоторых странах-поставщиках.