В Тюмени взлетели цены на мандарины

© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовый магазин. Курган, мандарины
Стоимость мандарин в некоторых тюменских магазинах доходит до 300 рублей за килограмм Фото:

В Тюмени в преддверии Нового года выросла стоимость мандарин. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов. Разница составляет больше 25%.

Один килограмм мандаринов за 225 рублей продается в Тюмени в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 179 рублей за килограмм.

В некоторых тюменских магазинах цена за килограмм мандарин доходит до 300 рублей. Самая минимальная стоимость, за которую можно купить в городе этот вид цитрусовых, — 179 рублей за килограмм по бонусной карте.

Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозировали еще большее увеличение цены. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировки и неурожай в некоторых странах-поставщиках.

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В Тюмени в преддверии Нового года выросла стоимость мандарин. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов. Разница составляет больше 25%. Один килограмм мандаринов за 225 рублей продается в Тюмени в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 179 рублей за килограмм. В некоторых тюменских магазинах цена за килограмм мандарин доходит до 300 рублей. Самая минимальная стоимость, за которую можно купить в городе этот вид цитрусовых, — 179 рублей за килограмм по бонусной карте. Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозировали еще большее увеличение цены. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировки и неурожай в некоторых странах-поставщиках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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