Премьер Венгрии предупредил о непоправимых последствиях при вступлении Украины в НАТО

Премьер Венгрии Орбан: вступление Украины в НАТО вынудит членов пойти против РФ

21 декабря 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Если Украина станет членом НАТО, остальные будут вынуждены направить в Киев свои войска для защиты Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Если Украина станет членом НАТО, то страны альянса будут вынуждены вступить в военный конфликт с Россией. С таким мнением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны ввести туда войска уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — пояснил Виктор Орбан в ходе пресс-конференции по итогам года в стране. Президент Украины Владимир Зеленский также провел свою конференцию по итогам года. В ходе нее он подчеркнул, что страны НАТО не торопятся брать Киев в состав альянса и не дают конкретных заявлений по этому поводу. Он заявил, что частичное принятие — это бред, сообщает Life . В Индонезии считают, что именно НАТО спровоцировало конфликт на Украине, передает MK.RU.

Если Украина станет членом НАТО, то страны альянса будут вынуждены вступить в военный конфликт с Россией. С таким мнением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны ввести туда войска уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — пояснил Виктор Орбан в ходе пресс-конференции по итогам года в стране. Президент Украины Владимир Зеленский также провел свою конференцию по итогам года. В ходе нее он подчеркнул, что страны НАТО не торопятся брать Киев в состав альянса и не дают конкретных заявлений по этому поводу. Он заявил, что частичное принятие — это бред, сообщает Life. В Индонезии считают, что именно НАТО спровоцировало конфликт на Украине, передает MK.RU.