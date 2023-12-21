Премьер Венгрии предупредил о непоправимых последствиях при вступлении Украины в НАТО

Премьер Венгрии Орбан: вступление Украины в НАТО вынудит членов пойти против РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Если Украина станет членом НАТО, остальные будут вынуждены направить в Киев свои войска для защиты Фото:

Если Украина станет членом НАТО, то страны альянса будут вынуждены вступить в военный конфликт с Россией. С таким мнением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны ввести туда войска уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — пояснил Виктор Орбан в ходе пресс-конференции по итогам года в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский также провел свою конференцию по итогам года. В ходе нее он подчеркнул, что страны НАТО не торопятся брать Киев в состав альянса и не дают конкретных заявлений по этому поводу. Он заявил, что частичное принятие — это бред, сообщает Life. В Индонезии считают, что именно НАТО спровоцировало конфликт на Украине, передает MK.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если Украина станет членом НАТО, то страны альянса будут вынуждены вступить в военный конфликт с Россией. С таким мнением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны ввести туда войска уже на следующее утро. Мы этого не хотим», — пояснил Виктор Орбан в ходе пресс-конференции по итогам года в стране. Президент Украины Владимир Зеленский также провел свою конференцию по итогам года. В ходе нее он подчеркнул, что страны НАТО не торопятся брать Киев в состав альянса и не дают конкретных заявлений по этому поводу. Он заявил, что частичное принятие — это бред, сообщает Life. В Индонезии считают, что именно НАТО спровоцировало конфликт на Украине, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...