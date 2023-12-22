Десятки школьников из Кургана получат стипендию мэра

22 декабря 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

В Кургане талантливых студентов поощрят стипендиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почти 30 курганским школьникам будут выплачивать стипендию мэра. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Назначить стипендию главы города Кургана талантливым детям в размере 1000 рублей в месяц. Сроком на один календарный год с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — указано в документе. В списке значатся 27 учеников с шестого по 11-й классы. Ранее в Курганской области выбрали лучших студентов колледжей, техникумов и аспирантов вузов. Все они будут получать именные стипендии от губернатора региона Вадима Шумкова.

Почти 30 курганским школьникам будут выплачивать стипендию мэра. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Назначить стипендию главы города Кургана талантливым детям в размере 1000 рублей в месяц. Сроком на один календарный год с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — указано в документе. В списке значатся 27 учеников с шестого по 11-й классы. Ранее в Курганской области выбрали лучших студентов колледжей, техникумов и аспирантов вузов. Все они будут получать именные стипендии от губернатора региона Вадима Шумкова.