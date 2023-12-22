Десятки школьников из Кургана получат стипендию мэра

В Кургане талантливых студентов поощрят стипендиями
Почти 30 курганским школьникам будут выплачивать стипендию мэра. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
«Назначить стипендию главы города Кургана талантливым детям в размере 1000 рублей в месяц. Сроком на один календарный год с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — указано в документе. В списке значатся 27 учеников с шестого по 11-й классы.
Ранее в Курганской области выбрали лучших студентов колледжей, техникумов и аспирантов вузов. Все они будут получать именные стипендии от губернатора региона Вадима Шумкова.
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