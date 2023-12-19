В Курганской области определись с лучшими студентами, которые получат деньги

Именные стипендии от губернатора Курганской области получат 48 студентов

20 декабря 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Стипендиатов определяла конкурсная комиссия Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Курганской области выбрали 48 лучших студентов колледжей, техникумов и вузов, а также аспирантов высших учебных заведений и научных организаций. Все они получат именные стипендии от губернатора региона Вадима Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. «Сорок восемь студентов и аспирантов получат именные стипендии губернатора Курганской области. Получателей определили по итогам конкурсного отбора», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В регионе каждый год выбирают 28 студентов колледжей и техникумов, которые будут ежемесячно получать по 2,5 тысячи рублей. Пятнадцати получателям именной губернаторской стипендии будут платить по четыре тысячи рублей, а пять аспирантам — по шесть тысяч. Стипендия по распоряжению Шумкова назначается на 2023-2024 учебный год. Правительством Курганской области на территории реализуется комплекс мер, направленный на поддержку талантливых студентов. Идея ввести именную губернаторскую стипендию появилась в 2018 году.

В Курганской области выбрали 48 лучших студентов колледжей, техникумов и вузов, а также аспирантов высших учебных заведений и научных организаций. Все они получат именные стипендии от губернатора региона Вадима Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. «Сорок восемь студентов и аспирантов получат именные стипендии губернатора Курганской области. Получателей определили по итогам конкурсного отбора», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В регионе каждый год выбирают 28 студентов колледжей и техникумов, которые будут ежемесячно получать по 2,5 тысячи рублей. Пятнадцати получателям именной губернаторской стипендии будут платить по четыре тысячи рублей, а пять аспирантам — по шесть тысяч. Стипендия по распоряжению Шумкова назначается на 2023-2024 учебный год. Правительством Курганской области на территории реализуется комплекс мер, направленный на поддержку талантливых студентов. Идея ввести именную губернаторскую стипендию появилась в 2018 году.