19 декабря 2023

В Курганской области определись с лучшими студентами, которые получат деньги

Именные стипендии от губернатора Курганской области получат 48 студентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Стипендиатов определяла конкурсная комиссия Фото:

В Курганской области выбрали 48 лучших студентов колледжей, техникумов и вузов, а также аспирантов высших учебных заведений и научных организаций. Все они получат именные стипендии от губернатора региона Вадима Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«Сорок восемь студентов и аспирантов получат именные стипендии губернатора Курганской области. Получателей определили по итогам конкурсного отбора», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В регионе каждый год выбирают 28 студентов колледжей и техникумов, которые будут ежемесячно получать по 2,5 тысячи рублей. Пятнадцати получателям именной губернаторской стипендии будут платить по четыре тысячи рублей, а пять аспирантам — по шесть тысяч. Стипендия по распоряжению Шумкова назначается на 2023-2024 учебный год.

Правительством Курганской области на территории реализуется комплекс мер, направленный на поддержку талантливых студентов. Идея ввести именную губернаторскую стипендию появилась в 2018 году.

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В Курганской области выбрали 48 лучших студентов колледжей, техникумов и вузов, а также аспирантов высших учебных заведений и научных организаций. Все они получат именные стипендии от губернатора региона Вадима Шумков. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. «Сорок восемь студентов и аспирантов получат именные стипендии губернатора Курганской области. Получателей определили по итогам конкурсного отбора», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В регионе каждый год выбирают 28 студентов колледжей и техникумов, которые будут ежемесячно получать по 2,5 тысячи рублей. Пятнадцати получателям именной губернаторской стипендии будут платить по четыре тысячи рублей, а пять аспирантам — по шесть тысяч. Стипендия по распоряжению Шумкова назначается на 2023-2024 учебный год. Правительством Курганской области на территории реализуется комплекс мер, направленный на поддержку талантливых студентов. Идея ввести именную губернаторскую стипендию появилась в 2018 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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