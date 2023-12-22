Мэрия Кургана берет кредит на сотни миллионов рублей для покрытия старых долгов

23 декабря 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Власти Кургана берут кредит на 770 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Власти Кургана ищут кредитную организацию, чтобы получить займ почти на миллиард рублей для покрытия старых долгов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Оказание услуг по кредиту для администрации Кургана на сумму 770 миллионов 400 тысяч рублей для погашения долговых обязательств. Срок кредита — один год», — указано в документации тендера. В ноябре власти Кургана брали кредит на 335 млн рублей, чтобы оплатить прежние долговые обязательства. По экспертной оценке, необходимость займов для нужд мэрии обусловлена небольшими собственными доходами муниципалитета. Так, собственные доходы бюджета Кургана на 2023 год составляли сумму около 3 млрд рублей, а расходы свыше 8 млрд рублей.

Власти Кургана ищут кредитную организацию, чтобы получить займ почти на миллиард рублей для покрытия старых долгов. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Оказание услуг по кредиту для администрации Кургана на сумму 770 миллионов 400 тысяч рублей для погашения долговых обязательств. Срок кредита — один год», — указано в документации тендера. В ноябре власти Кургана брали кредит на 335 млн рублей, чтобы оплатить прежние долговые обязательства. По экспертной оценке, необходимость займов для нужд мэрии обусловлена небольшими собственными доходами муниципалитета. Так, собственные доходы бюджета Кургана на 2023 год составляли сумму около 3 млрд рублей, а расходы свыше 8 млрд рублей.