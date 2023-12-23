При пожаре в Тобольске погиб человек. Фото

24 декабря 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

В Тобольске произошел пожар в квартире Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3 произошел пожар в квартире на четвертом этаже. В результате происшествия погиб человек, сообщили в региональном отделении МЧС. «23 декабря 2023 года в 23 часа 33 минуты поступило сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3. <…> К сожалению, один человек погиб», — сказано в telegram-канале ведомства. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона на 4 этаже. По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание. Фото: МЧС Тюменской области https://t.me/MCHSTYUMEN72/7576 Фото: МЧС Тюменской области https://t.me/MCHSTYUMEN72/7576

В многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3 произошел пожар в квартире на четвертом этаже. В результате происшествия погиб человек, сообщили в региональном отделении МЧС. «23 декабря 2023 года в 23 часа 33 минуты поступило сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3. <…> К сожалению, один человек погиб», — сказано в telegram-канале ведомства. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона на 4 этаже. По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание.