В Тобольске произошел пожар в квартире
В многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3 произошел пожар в квартире на четвертом этаже. В результате происшествия погиб человек, сообщили в региональном отделении МЧС.
«23 декабря 2023 года в 23 часа 33 минуты поступило сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3. <…> К сожалению, один человек погиб», — сказано в telegram-канале ведомства.
На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона на 4 этаже. По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание.
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