23 декабря 2023
22 декабря 2023

При пожаре в Тобольске погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
В Тобольске произошел пожар в квартире Фото:

В многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3 произошел пожар в квартире на четвертом этаже. В результате происшествия погиб человек, сообщили в региональном отделении МЧС.

«23 декабря 2023 года в 23 часа 33 минуты поступило сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3. <…> К сожалению, один человек погиб», — сказано в telegram-канале ведомства.

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона на 4 этаже. По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание.

Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3 произошел пожар в квартире на четвертом этаже. В результате происшествия погиб человек, сообщили в региональном отделении МЧС. «23 декабря 2023 года в 23 часа 33 минуты поступило сообщение о пожаре квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: город Тобольск, улица Ремезова, 3. <…> К сожалению, один человек погиб», — сказано в telegram-канале ведомства. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона на 4 этаже. По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...