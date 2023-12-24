Депутат заксобрания восстановил свет оленеводу из ЯНАО

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад помог восстановить подачу электроэнергии оленеводу, проживающему в чуме в 80-ти километрах от Салехарда. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Сегодня утром мне рассказали, что в чуме одного из знакомых оленеводов в 80-ти км от Салехарда вышли из строя генераторы. <…> Бывают на свете случайности, и как раз недавно приобретенный мной генератор пришелся кстати», — рассказал Яунгад в своем telegram-канале.
Один из старых генераторов доставили в Салехард для починки. В случае, если он подлежит ремонту, то над ним произведут работы и отправят обратно.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.