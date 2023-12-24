24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

Депутат заксобрания восстановил свет оленеводу из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад помог восстановить подачу электроэнергии оленеводу, проживающему в чуме в 80-ти километрах от Салехарда. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня утром мне рассказали, что в чуме одного из знакомых оленеводов в 80-ти км от Салехарда вышли из строя генераторы. <…> Бывают на свете случайности, и как раз недавно приобретенный мной генератор пришелся кстати», — рассказал Яунгад в своем telegram-канале.

Один из старых генераторов доставили в Салехард для починки. В случае, если он подлежит ремонту, то над ним произведут работы и отправят обратно.

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Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад помог восстановить подачу электроэнергии оленеводу, проживающему в чуме в 80-ти километрах от Салехарда. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Сегодня утром мне рассказали, что в чуме одного из знакомых оленеводов в 80-ти км от Салехарда вышли из строя генераторы. <…> Бывают на свете случайности, и как раз недавно приобретенный мной генератор пришелся кстати», — рассказал Яунгад в своем telegram-канале. Один из старых генераторов доставили в Салехард для починки. В случае, если он подлежит ремонту, то над ним произведут работы и отправят обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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