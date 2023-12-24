Глава курганского медцентра проверила школы на воспитание семейным ценностям

Глава курганского перинатального центра Татьяна Осина проверила школы №10 и №50 на уровень воспитания детей семейным ценностям. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Психологи нашей организации посетили школы №10 и №50. Оценили уровень ролевого воспитания среди детей, где мальчик — это будущий муж и защитник, а девочка — это будущая жена и хранительница очага», — рассказала Осина.
Проверка была организована для исполнения протокола заседания совета при губернаторе Курганской области. По словам главного врача, она надеется, что «подобные классные часы будут способствовать формированию правильной системы понимания семейных ценностей».
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