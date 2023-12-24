24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

Глава курганского медцентра проверила школы на воспитание семейным ценностям

© Служба новостей «URA.RU»
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В школах проводились классные часы по воспитанию семейным ценностям
В школах проводились классные часы по воспитанию семейным ценностям Фото:

Глава курганского перинатального центра Татьяна Осина проверила школы №10 и №50 на уровень воспитания детей семейным ценностям. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Психологи нашей организации посетили школы №10 и №50. Оценили уровень ролевого воспитания среди детей, где мальчик — это будущий муж и защитник, а девочка — это будущая жена и хранительница очага», — рассказала Осина.

Проверка была организована для исполнения протокола заседания совета при губернаторе Курганской области. По словам главного врача, она надеется, что «подобные классные часы будут способствовать формированию правильной системы понимания семейных ценностей».

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Глава курганского перинатального центра Татьяна Осина проверила школы №10 и №50 на уровень воспитания детей семейным ценностям. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Психологи нашей организации посетили школы №10 и №50. Оценили уровень ролевого воспитания среди детей, где мальчик — это будущий муж и защитник, а девочка — это будущая жена и хранительница очага», — рассказала Осина. Проверка была организована для исполнения протокола заседания совета при губернаторе Курганской области. По словам главного врача, она надеется, что «подобные классные часы будут способствовать формированию правильной системы понимания семейных ценностей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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