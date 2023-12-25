Топ мест для развлечений в январские праздники. Инфографика

25 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Курганцы на новогодних праздниках смогут посмотреть сказки, покататься на коньках и сходить на рождественскую ярмарку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В январские праздники курганцев ждут спортивные забавы на свежем воздухе и сказочные представления в театрах. URA.RU составило список мест и мероприятий, которые можно будет посетить на новогодних выходных всей семьей. Рождественские сказки и спектакли в театрах В Курганском драмтеатре в новогодние праздники покажут русские народные сказки «Морозко» и «По щучьему велению». Также по мотивам немецкого писателя Эрнста Гофмана представят рождественскую сказку «Щелкунчик». Представления можно будет посмотреть со 2 по 8 января. В театре кукол «Гулливер» состоятся показы детских спектаклей «А Колобок гулять выйдет?» и «Снеговик». Их покажут с 3 по 7 января. В областном художественном музее в праздничные дни будет работать выставка с мумией мамонтенка Любы, привезенного из Ямала. На Центральной площади им. Ленина пройдут новогодние концерты с местными коллективами. Также со 2 января можно будет посетить автобусную экскурсию «В гости к Деду Морозу». Спортивные развлечения и активный отдых Для любителей активного отдыха в Кургане на стадион-парке «Энергетик» 5 января состоится флешмоб «К нам едет Дед Мороз», мастрестлинг. Также пройдут новогодние эстафеты и футбол на снегу. Там же 6 января пройдут рождественские забавы и спортивные состязания. На Троицкой площади со 2 по 7 января можно будет принять участие в игровых программах для семейного отдыха. На Увале 6 января состоится эстафета «Папа, мама, я — Лыжная семья». Кроме того, в Кургане можно будет покататься на коньках. Также на новогодних праздниках на Центральной площади будет работать рождественская ярмарка «Там русский дух, там Русью пахнет», посвященная 225—летию со дня рождения А.С. Пушкина. На выставке можно будет приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей и поделки ручной работы. В ЦПКиО все праздники будет работать Резиденция Деда Мороза с игровой программой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В январские праздники курганцев ждут спортивные забавы на свежем воздухе и сказочные представления в театрах. URA.RU составило список мест и мероприятий, которые можно будет посетить на новогодних выходных всей семьей. Рождественские сказки и спектакли в театрах В Курганском драмтеатре в новогодние праздники покажут русские народные сказки «Морозко» и «По щучьему велению». Также по мотивам немецкого писателя Эрнста Гофмана представят рождественскую сказку «Щелкунчик». Представления можно будет посмотреть со 2 по 8 января. В театре кукол «Гулливер» состоятся показы детских спектаклей «А Колобок гулять выйдет?» и «Снеговик». Их покажут с 3 по 7 января. В областном художественном музее в праздничные дни будет работать выставка с мумией мамонтенка Любы, привезенного из Ямала. На Центральной площади им. Ленина пройдут новогодние концерты с местными коллективами. Также со 2 января можно будет посетить автобусную экскурсию «В гости к Деду Морозу». Спортивные развлечения и активный отдых Для любителей активного отдыха в Кургане на стадион-парке «Энергетик» 5 января состоится флешмоб «К нам едет Дед Мороз», мастрестлинг. Также пройдут новогодние эстафеты и футбол на снегу. Там же 6 января пройдут рождественские забавы и спортивные состязания. На Троицкой площади со 2 по 7 января можно будет принять участие в игровых программах для семейного отдыха. На Увале 6 января состоится эстафета «Папа, мама, я — Лыжная семья». Кроме того, в Кургане можно будет покататься на коньках. Также на новогодних праздниках на Центральной площади будет работать рождественская ярмарка «Там русский дух, там Русью пахнет», посвященная 225—летию со дня рождения А.С. Пушкина. На выставке можно будет приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей и поделки ручной работы. В ЦПКиО все праздники будет работать Резиденция Деда Мороза с игровой программой.