Курганские полицейские на пожаре спасли пенсионерку от взрыва газового баллона. Фото

25 декабря 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Курганскую пенсионерку спасли от пожара и взрыва баллона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники наряда ДПС курганской Госавтоинспекции спасли 92-летнюю пожилую женщину из горящего дома в Мишкинском округе. Полицейские смогли спасти женщину перед тем, как в ее доме взорвался газовый баллон, информирует сайт УМВД региона. «В Зауралье сотрудники Госавтоинспекции спасли пожилую женщину из горящего дома <…> Через несколько минут в жилом доме, откуда спасли женщину, произошел мощный взрыв газового баллона», — сообщили в пресс-службе управления полиции. Инцидент произошел в деревне Такташи 23 декабря. Полицейские приехали к горящим домам частного сектора. Там они заметили в окне одного из домов, объятым пламенем, женщину. Они разбили окно, залезли в дом и вывели одинокую 92-летнюю пенсионерку на улицу. Спустя несколько минут, в доме взорвался газовый баллон и здание разгорелось еще сильнее. Действия полицейских, возможно, спасли женщину от гибели. Сотрудники ДПС доставили пенсионерку к родственникам. Лейтенанты полиции Владимир Втюрин и Михаил Вечорко спасли пенсионерку из огня до взрыва газового баллона фото: УМВД РФ по Курганской области

Сотрудники наряда ДПС курганской Госавтоинспекции спасли 92-летнюю пожилую женщину из горящего дома в Мишкинском округе. Полицейские смогли спасти женщину перед тем, как в ее доме взорвался газовый баллон, информирует сайт УМВД региона. «В Зауралье сотрудники Госавтоинспекции спасли пожилую женщину из горящего дома <…> Через несколько минут в жилом доме, откуда спасли женщину, произошел мощный взрыв газового баллона», — сообщили в пресс-службе управления полиции. Инцидент произошел в деревне Такташи 23 декабря. Полицейские приехали к горящим домам частного сектора. Там они заметили в окне одного из домов, объятым пламенем, женщину. Они разбили окно, залезли в дом и вывели одинокую 92-летнюю пенсионерку на улицу. Спустя несколько минут, в доме взорвался газовый баллон и здание разгорелось еще сильнее. Действия полицейских, возможно, спасли женщину от гибели. Сотрудники ДПС доставили пенсионерку к родственникам.