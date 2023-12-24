Сотрудники наряда ДПС курганской Госавтоинспекции спасли 92-летнюю пожилую женщину из горящего дома в Мишкинском округе. Полицейские смогли спасти женщину перед тем, как в ее доме взорвался газовый баллон, информирует сайт УМВД региона.
«В Зауралье сотрудники Госавтоинспекции спасли пожилую женщину из горящего дома <…> Через несколько минут в жилом доме, откуда спасли женщину, произошел мощный взрыв газового баллона», — сообщили в пресс-службе управления полиции. Инцидент произошел в деревне Такташи 23 декабря.
Полицейские приехали к горящим домам частного сектора. Там они заметили в окне одного из домов, объятым пламенем, женщину. Они разбили окно, залезли в дом и вывели одинокую 92-летнюю пенсионерку на улицу.
Спустя несколько минут, в доме взорвался газовый баллон и здание разгорелось еще сильнее. Действия полицейских, возможно, спасли женщину от гибели. Сотрудники ДПС доставили пенсионерку к родственникам.
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