24 декабря 2023
23 декабря 2023

Курганские полицейские на пожаре спасли пенсионерку от взрыва газового баллона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, огонь, мало чаусово
Курганскую пенсионерку спасли от пожара и взрыва баллона Фото:

Сотрудники наряда ДПС курганской Госавтоинспекции спасли 92-летнюю пожилую женщину из горящего дома в Мишкинском округе. Полицейские смогли спасти женщину перед тем, как в ее доме взорвался газовый баллон, информирует сайт УМВД региона.

«В Зауралье сотрудники Госавтоинспекции спасли пожилую женщину из горящего дома <…> Через несколько минут в жилом доме, откуда спасли женщину, произошел мощный взрыв газового баллона», — сообщили в пресс-службе управления полиции. Инцидент произошел в деревне Такташи 23 декабря.

Полицейские приехали к горящим домам частного сектора. Там они заметили в окне одного из домов, объятым пламенем, женщину. Они разбили окно, залезли в дом и вывели одинокую 92-летнюю пенсионерку на улицу.

Спустя несколько минут, в доме взорвался газовый баллон и здание разгорелось еще сильнее. Действия полицейских, возможно, спасли женщину от гибели. Сотрудники ДПС доставили пенсионерку к родственникам.

Лейтенанты полиции Владимир Втюрин и Михаил Вечорко спасли пенсионерку из огня до взрыва газового баллона
Лейтенанты полиции Владимир Втюрин и Михаил Вечорко спасли пенсионерку из огня до взрыва газового баллона

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники наряда ДПС курганской Госавтоинспекции спасли 92-летнюю пожилую женщину из горящего дома в Мишкинском округе. Полицейские смогли спасти женщину перед тем, как в ее доме взорвался газовый баллон, информирует сайт УМВД региона. «В Зауралье сотрудники Госавтоинспекции спасли пожилую женщину из горящего дома <…> Через несколько минут в жилом доме, откуда спасли женщину, произошел мощный взрыв газового баллона», — сообщили в пресс-службе управления полиции. Инцидент произошел в деревне Такташи 23 декабря. Полицейские приехали к горящим домам частного сектора. Там они заметили в окне одного из домов, объятым пламенем, женщину. Они разбили окно, залезли в дом и вывели одинокую 92-летнюю пенсионерку на улицу. Спустя несколько минут, в доме взорвался газовый баллон и здание разгорелось еще сильнее. Действия полицейских, возможно, спасли женщину от гибели. Сотрудники ДПС доставили пенсионерку к родственникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...