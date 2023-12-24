На тренера тюменского батутного центра завели 10 уголовных дел о педофилии

Тренеру предъявили обвинения в изнасиловании и совершении других насильственных действий в отношении несовершеннолетних
Тренеру тюменского батутного центра Ninja park выдвинули сразу 10 обвинений в различных насильственных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает на официальном сайте РЕН ТВ.
«Следователи установили, что тренер батутного центра совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей в торговом центре. Также в августе 2023 года мужчина в своей квартире изнасиловал шестиклассницу», — приводит РЕН ТВ цитату собственного собеседника.
URA.RU направило запрос в региональное управление СК России. На момент публикации ответ ожидается.
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