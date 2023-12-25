Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в пожарные части муниципалитетов региона пожарные автомобили из новой партии, которую производит местный завод в Варгашинском округе (Курганская область). Об этом он пишет в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».
«Передали три новых пожарных автомобиля в наши части пожарной охраны в различных муниципалитетах. Это первая партия из общего объема размером в 28 машин, заказанных на нашем Варгашинском заводе. <…> Заводчане молодцы!», — пишет Шумков. Глава региона также отмечает, что оставшиеся машины из партии будут завершены и переданы подразделениям пожарной охраны до конца февраля 2024 года.
Ранее Шумков сообщал, что власти Курганской области закупят около 25-30 новых пожарных машин для муниципальных постов к концу 2023 и первому полугодию 2024. При поддержке губернатора также обновляется автобусный парк Кургана и муниципалитетов. URA.RU писало, что на новые автобусы были выделены субсидии в размере 300 миллионов рублей. В феврале следующего года, на улицы города планируется выход 37 автобусов, закупленных на сумму 228 миллионов рублей.
Губернатор Вадим Шумков лично приехал вручать новые пожарные машины
Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в пожарные части муниципалитетов региона пожарные автомобили из новой партии, которую производит местный завод в Варгашинском округе (Курганская область). Об этом он пишет в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Передали три новых пожарных автомобиля в наши части пожарной охраны в различных муниципалитетах. Это первая партия из общего объема размером в 28 машин, заказанных на нашем Варгашинском заводе. <…> Заводчане молодцы!», — пишет Шумков. Глава региона также отмечает, что оставшиеся машины из партии будут завершены и переданы подразделениям пожарной охраны до конца февраля 2024 года. Ранее Шумков сообщал, что власти Курганской области закупят около 25-30 новых пожарных машин для муниципальных постов к концу 2023 и первому полугодию 2024. При поддержке губернатора также обновляется автобусный парк Кургана и муниципалитетов. URA.RU писало, что на новые автобусы были выделены субсидии в размере 300 миллионов рублей. В феврале следующего года, на улицы города планируется выход 37 автобусов, закупленных на сумму 228 миллионов рублей.