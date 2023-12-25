Губернатор Шумков передал курганским огнеборцам новые пожарные машины. Фото

26 декабря 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Курганские пожарные из муниципалитетов начали получать новые спецмашины (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в пожарные части муниципалитетов региона пожарные автомобили из новой партии, которую производит местный завод в Варгашинском округе (Курганская область). Об этом он пишет в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Передали три новых пожарных автомобиля в наши части пожарной охраны в различных муниципалитетах. Это первая партия из общего объема размером в 28 машин, заказанных на нашем Варгашинском заводе. <…> Заводчане молодцы!», — пишет Шумков. Глава региона также отмечает, что оставшиеся машины из партии будут завершены и переданы подразделениям пожарной охраны до конца февраля 2024 года. Ранее Шумков сообщал, что власти Курганской области закупят около 25-30 новых пожарных машин для муниципальных постов к концу 2023 и первому полугодию 2024. При поддержке губернатора также обновляется автобусный парк Кургана и муниципалитетов. URA.RU писало, что на новые автобусы были выделены субсидии в размере 300 миллионов рублей. В феврале следующего года, на улицы города планируется выход 37 автобусов, закупленных на сумму 228 миллионов рублей. Губернатор Вадим Шумков лично приехал вручать новые пожарные машины Фото: telegram-канал силаVправде (V. Шумков); https://t.me/silavpravdevshumkov Три новых пожарных автомобиля были переданы в части муниципалитетов региона Фото: telegram-канал силаVправде (V. Шумков); https://t.me/silavpravdevshumkov Курганский губернатор передал первую партию из 28 машин, которые производят на Варгашинском заводе Фото: telegram-канал силаVправде (V. Шумков); https://t.me/silavpravdevshumkov

Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в пожарные части муниципалитетов региона пожарные автомобили из новой партии, которую производит местный завод в Варгашинском округе (Курганская область). Об этом он пишет в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Передали три новых пожарных автомобиля в наши части пожарной охраны в различных муниципалитетах. Это первая партия из общего объема размером в 28 машин, заказанных на нашем Варгашинском заводе. <…> Заводчане молодцы!», — пишет Шумков. Глава региона также отмечает, что оставшиеся машины из партии будут завершены и переданы подразделениям пожарной охраны до конца февраля 2024 года. Ранее Шумков сообщал, что власти Курганской области закупят около 25-30 новых пожарных машин для муниципальных постов к концу 2023 и первому полугодию 2024. При поддержке губернатора также обновляется автобусный парк Кургана и муниципалитетов. URA.RU писало, что на новые автобусы были выделены субсидии в размере 300 миллионов рублей. В феврале следующего года, на улицы города планируется выход 37 автобусов, закупленных на сумму 228 миллионов рублей.