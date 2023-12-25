25 декабря 2023

Губернатор Шумков передал курганским огнеборцам новые пожарные машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, пожарная машина, пожарный
Курганские пожарные из муниципалитетов начали получать новые спецмашины (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в пожарные части муниципалитетов региона пожарные автомобили из новой партии, которую производит местный завод в Варгашинском округе (Курганская область). Об этом он пишет в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Передали три новых пожарных автомобиля в наши части пожарной охраны в различных муниципалитетах. Это первая партия из общего объема размером в 28 машин, заказанных на нашем Варгашинском заводе. <…> Заводчане молодцы!», — пишет Шумков. Глава региона также отмечает, что оставшиеся машины из партии будут завершены и переданы подразделениям пожарной охраны до конца февраля 2024 года.

Ранее Шумков сообщал, что власти Курганской области закупят около 25-30 новых пожарных машин для муниципальных постов к концу 2023 и первому полугодию 2024. При поддержке губернатора также обновляется автобусный парк Кургана и муниципалитетов. URA.RU писало, что на новые автобусы были выделены субсидии в размере 300 миллионов рублей. В феврале следующего года, на улицы города планируется выход 37 автобусов, закупленных на сумму 228 миллионов рублей.

Губернатор Вадим Шумков лично приехал вручать новые пожарные машины
Губернатор Вадим Шумков лично приехал вручать новые пожарные машины
Фото:
Три новых пожарных автомобиля были переданы в части муниципалитетов региона
Три новых пожарных автомобиля были переданы в части муниципалитетов региона
Фото:
Курганский губернатор передал первую партию из 28 машин, которые производят на Варгашинском заводе
Курганский губернатор передал первую партию из 28 машин, которые производят на Варгашинском заводе
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков передал в пожарные части муниципалитетов региона пожарные автомобили из новой партии, которую производит местный завод в Варгашинском округе (Курганская область). Об этом он пишет в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Передали три новых пожарных автомобиля в наши части пожарной охраны в различных муниципалитетах. Это первая партия из общего объема размером в 28 машин, заказанных на нашем Варгашинском заводе. <…> Заводчане молодцы!», — пишет Шумков. Глава региона также отмечает, что оставшиеся машины из партии будут завершены и переданы подразделениям пожарной охраны до конца февраля 2024 года. Ранее Шумков сообщал, что власти Курганской области закупят около 25-30 новых пожарных машин для муниципальных постов к концу 2023 и первому полугодию 2024. При поддержке губернатора также обновляется автобусный парк Кургана и муниципалитетов. URA.RU писало, что на новые автобусы были выделены субсидии в размере 300 миллионов рублей. В феврале следующего года, на улицы города планируется выход 37 автобусов, закупленных на сумму 228 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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