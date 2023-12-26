В Тюмени нашли проектировщика для мега-проекта властей

Проектировщиком межвузовского кампуса в Тюмени стала компания «Параметрика». Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Разработка проекта запланирована на 2024 год.
«У тюменского межуниверситетского кампуса появился проектировщик. Им стала компания „Параметрика“ совместно с творческим производственным объединением „Резерв“. Главный архитектор — Владимир Плоткин. Разработка проектной документации начнется в 2024 году», — рассказали в инфоцентре.
Кампус расположится возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Здесь планируют обустроить бассейн, ледовую арену, технопарк и гостиницу. Также создадут дамбу, которая будет защищать кампус от возможных затоплений. Соглашение по строительству кампуса подписал губернатор региона Александр Моор.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.