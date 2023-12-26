В Тюмени нашли проектировщика для мега-проекта властей

Проект межвузовского кампуса в Тюмени спроектирует «Параметрика»
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Разработка проекта запланирована на 2024 год Фото:

Проектировщиком межвузовского кампуса в Тюмени стала компания «Параметрика». Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Разработка проекта запланирована на 2024 год.

«У тюменского межуниверситетского кампуса появился проектировщик. Им стала компания „Параметрика“ совместно с творческим производственным объединением „Резерв“. Главный архитектор — Владимир Плоткин. Разработка проектной документации начнется в 2024 году», — рассказали в инфоцентре.

Кампус расположится возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Здесь планируют обустроить бассейн, ледовую арену, технопарк и гостиницу. Также создадут дамбу, которая будет защищать кампус от возможных затоплений. Соглашение по строительству кампуса подписал губернатор региона Александр Моор.

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Проектировщиком межвузовского кампуса в Тюмени стала компания «Параметрика». Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. Разработка проекта запланирована на 2024 год. «У тюменского межуниверситетского кампуса появился проектировщик. Им стала компания „Параметрика“ совместно с творческим производственным объединением „Резерв“. Главный архитектор — Владимир Плоткин. Разработка проектной документации начнется в 2024 году», — рассказали в инфоцентре. Кампус расположится возле озера Круглое и лесопарка имени Юрия Гагарина. Здесь планируют обустроить бассейн, ледовую арену, технопарк и гостиницу. Также создадут дамбу, которая будет защищать кампус от возможных затоплений. Соглашение по строительству кампуса подписал губернатор региона Александр Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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