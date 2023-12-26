В каникулы тюменцы увидят балет в ресторане и рок-фестиваль

27 декабря 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Партию из балета «Щелкунчик» московские артисты исполнят под блюда известного тюменского шефа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Культурные каникулы ждут тюменцев в период новогодних праздников. Кроме традиционных мероприятий, куда можно сходить с детьми, в Тюмени пройдут необычные театральные и музыкальные постановки. Редакция URA.RU сделала подборку интересных событий. Спектакли Тюменские поклонники триллеров увидят спектакль по сюжету мастера ужасов Стивена Кинга «Мизери». Он состоится 3 января. В главных ролях Евгения Добровольская и Евгений Спиваковский. История о знаменитом писателе и его сумасшедшей поклоннице была много раз переиздана и экранизирована. Еще один звездный дуэт — Гоша Куценко и Ирина Апексимова, сыграют перед тюменцами в спектакле «Скамейка» 8 января. История встречи двух одиноких людей, которая по ходу пьесы превращается в настоящую философскую драму. Спектакль «Стасик, играй» — это подарок всем поколениям зрителей от Тюменского драматического театра. 4 января горожане увидят трогательную сказку для взрослых, которая так напоминает любимые советские фильмы. Концерты Фестиваль тюменских рок-групп пройдет 4 января. Организаторы фестиваля Newton Music Fest предлагают открыть новую главу жизни в 2024 году рок-н-роллом. Среди участников легендарные тюменские команды The Kates, Nikogo Net и Караул. Мюзикл, посвященный самой знаменитой выдуманной семье — Аддамс, тюменцам покажут 2 и 6 января. Совместный проект Тюменского драматического театра и агентства Theatrical Rights Worldwide (Лондон). История о дружной семейке, у которой все же есть свои скелеты в шкафу. Выставки Вместе с детьми тюменцы весь январь смогут посетить выставку в «Конторе пароходства», где кроме картин будут представлены инсталляции и скульптуры по теме внутреннего ребенка. Авторы выставки — Рита Софт и Екатерина Пухова. Для всех желающих доступен аудиогид. Балет Гастрономический ужин с балетом состоится в Тюмени 7 декабря. В программе заявлены артисты Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, которые станцуют партию из балета «Щелкунчик». А блюда приготовит один из известных тюменских шефов — Александр Мякишев. Городские события Большое скопление Дедов Морозов тюменцы увидят 2 и 4 января в рамках городской акции «Дед Моробус». Тюменский духовой оркестр в костюмах главного героя праздника проедет в автобусе по улицам города и сыграет любимые новогодние песни. Выбрать настоящую Бабу-Ягу тюменцы смогут 8 января на городском «Конкурсе красоты среди Бабок-Ежек». Пройдет он на Площади 400-летия Тюмени, начало в 12 часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Культурные каникулы ждут тюменцев в период новогодних праздников. Кроме традиционных мероприятий, куда можно сходить с детьми, в Тюмени пройдут необычные театральные и музыкальные постановки. Редакция URA.RU сделала подборку интересных событий. Спектакли Тюменские поклонники триллеров увидят спектакль по сюжету мастера ужасов Стивена Кинга «Мизери». Он состоится 3 января. В главных ролях Евгения Добровольская и Евгений Спиваковский. История о знаменитом писателе и его сумасшедшей поклоннице была много раз переиздана и экранизирована. Еще один звездный дуэт — Гоша Куценко и Ирина Апексимова, сыграют перед тюменцами в спектакле «Скамейка» 8 января. История встречи двух одиноких людей, которая по ходу пьесы превращается в настоящую философскую драму. Спектакль «Стасик, играй» — это подарок всем поколениям зрителей от Тюменского драматического театра. 4 января горожане увидят трогательную сказку для взрослых, которая так напоминает любимые советские фильмы. Концерты Фестиваль тюменских рок-групп пройдет 4 января. Организаторы фестиваля Newton Music Fest предлагают открыть новую главу жизни в 2024 году рок-н-роллом. Среди участников легендарные тюменские команды The Kates, Nikogo Net и Караул. Мюзикл, посвященный самой знаменитой выдуманной семье — Аддамс, тюменцам покажут 2 и 6 января. Совместный проект Тюменского драматического театра и агентства Theatrical Rights Worldwide (Лондон). История о дружной семейке, у которой все же есть свои скелеты в шкафу. Выставки Вместе с детьми тюменцы весь январь смогут посетить выставку в «Конторе пароходства», где кроме картин будут представлены инсталляции и скульптуры по теме внутреннего ребенка. Авторы выставки — Рита Софт и Екатерина Пухова. Для всех желающих доступен аудиогид. Балет Гастрономический ужин с балетом состоится в Тюмени 7 декабря. В программе заявлены артисты Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, которые станцуют партию из балета «Щелкунчик». А блюда приготовит один из известных тюменских шефов — Александр Мякишев. Городские события Большое скопление Дедов Морозов тюменцы увидят 2 и 4 января в рамках городской акции «Дед Моробус». Тюменский духовой оркестр в костюмах главного героя праздника проедет в автобусе по улицам города и сыграет любимые новогодние песни. Выбрать настоящую Бабу-Ягу тюменцы смогут 8 января на городском «Конкурсе красоты среди Бабок-Ежек». Пройдет он на Площади 400-летия Тюмени, начало в 12 часов.