Продюсер Фадеев назвал вечеринку Ивлеевой колхозом и посоветовал ей сделать эпиляцию

Продюсер Фадеев о вечеринке Ивлеевой: «такого колхоза не видел никогда»

26 декабря 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

ПРодюсер Фадеев высказал о вечеринке Ивлеевой Фото: Илья Московец © URA.RU Родившийся и выросший в Кургане музыкальный продюсер Максим Фадеев решил высказаться о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Мероприятие он назвал колхозом, а устроителю вечеринки посоветовал отправиться на процедуру эпиляции. Об этом музыкант заявил в своем telegram-канале. «Работая с артистами всю свою жизнь, я думал, что я уже видел все. Но такого колхоза не видел никогда. <…> Хочу обратиться лично к Ивлеевой: «Выбранный Вами наряд — огромная ответственность. Следовало бы к нему подготовиться более основательно — не только в спортзале, но и в кабинете эпиляции…», — написал Фадеев. Высказаться он решил после звонков на эту тему от западных коллег. Вечеринку музыкант посчитал провалом профессиональной команды блогера. Также он назвал это позором для российских звезд шоу-бизнеса, который вышел за пределы нашей страны. Фадеев рад, что россияне не одобрили проведение такого шоу, что заставило его участников извиняться. Ранее URA.RU сообщало, что звезды российского шоу-бизнеса начали приносить извинения за участие в «голой вечеринке». Среди них была Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Дима Билан.

Родившийся и выросший в Кургане музыкальный продюсер Максим Фадеев решил высказаться о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Мероприятие он назвал колхозом, а устроителю вечеринки посоветовал отправиться на процедуру эпиляции. Об этом музыкант заявил в своем telegram-канале. «Работая с артистами всю свою жизнь, я думал, что я уже видел все. Но такого колхоза не видел никогда. <…> Хочу обратиться лично к Ивлеевой: «Выбранный Вами наряд — огромная ответственность. Следовало бы к нему подготовиться более основательно — не только в спортзале, но и в кабинете эпиляции…», — написал Фадеев. Высказаться он решил после звонков на эту тему от западных коллег. Вечеринку музыкант посчитал провалом профессиональной команды блогера. Также он назвал это позором для российских звезд шоу-бизнеса, который вышел за пределы нашей страны. Фадеев рад, что россияне не одобрили проведение такого шоу, что заставило его участников извиняться. Ранее URA.RU сообщало, что звезды российского шоу-бизнеса начали приносить извинения за участие в «голой вечеринке». Среди них была Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Дима Билан.