В Тюмени назвали дату открытия главной новогодней елки

Открытие главной городской елки на площади 400-летия Тюмени состоится 28 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«28 декабря с 16:00 до 18:00 состоится открытие главной елки на площади 400-летия Тюмени (Республики, д. 129). Праздничное настроение горожанам будут поднимать музыканты Тюменского духового оркестра, группы „Матрица“, фольклорного ансамбля „Росстань“, Александр Гайнутдинов, Наталья Малаенко, Анастасия Русанова, Евгений Петропавловский и, конечно, главные герои — Дед Мороз и его внучка Снегурочка», — рассказали URA.RU в администрации города.
Как ранее писало URA.RU, в городе уже открыт один из крупнейших катков возле Моста влюбленных. А самую большую площадку для катания на коньках, залитую на Цветном бульваре, откроют для тюменцев 29 декабря.
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