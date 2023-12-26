26 декабря 2023

Губернатор Шумков уехал на встречу с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный парк. Фестиваль. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков будет участвовать в заседании Госсовета в Кремле Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уехал в Москву, где будет участвовать в заседании Государственного Совета, которое в Кремле проведет президент РФ Владимир Путин. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 27 декабря, примет участие в заседании Государственного Совета, которое в Кремле проведет президент Владимир Путин. Оно будет посвящено укреплению роли педагога и наставника. Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества», — указано в сообщении.

Власти отметили, что на федеральном уровне поддерживают инициативы команды губернатора Шумкова в сфере образования. В 2022 году в школах Курганской области ввели уроки начальной военной подготовки, а с 1 сентября их стали проводить в других регионах. Также в регионе педагоги, награжденные званием «Почетный работник Курганской области», получат от властей денежную премию в размере 300 тысяч рублей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков уехал в Москву, где будет участвовать в заседании Государственного Совета, которое в Кремле проведет президент РФ Владимир Путин. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 27 декабря, примет участие в заседании Государственного Совета, которое в Кремле проведет президент Владимир Путин. Оно будет посвящено укреплению роли педагога и наставника. Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества», — указано в сообщении. Власти отметили, что на федеральном уровне поддерживают инициативы команды губернатора Шумкова в сфере образования. В 2022 году в школах Курганской области ввели уроки начальной военной подготовки, а с 1 сентября их стали проводить в других регионах. Также в регионе педагоги, награжденные званием «Почетный работник Курганской области», получат от властей денежную премию в размере 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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