Губернатор Шумков уехал на встречу с Путиным

27 декабря 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков будет участвовать в заседании Госсовета в Кремле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков уехал в Москву, где будет участвовать в заседании Государственного Совета, которое в Кремле проведет президент РФ Владимир Путин. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 27 декабря, примет участие в заседании Государственного Совета, которое в Кремле проведет президент Владимир Путин. Оно будет посвящено укреплению роли педагога и наставника. Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества», — указано в сообщении. Власти отметили, что на федеральном уровне поддерживают инициативы команды губернатора Шумкова в сфере образования. В 2022 году в школах Курганской области ввели уроки начальной военной подготовки, а с 1 сентября их стали проводить в других регионах. Также в регионе педагоги, награжденные званием «Почетный работник Курганской области», получат от властей денежную премию в размере 300 тысяч рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уехал в Москву, где будет участвовать в заседании Государственного Совета, которое в Кремле проведет президент РФ Владимир Путин. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 27 декабря, примет участие в заседании Государственного Совета, которое в Кремле проведет президент Владимир Путин. Оно будет посвящено укреплению роли педагога и наставника. Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, а также обсудят актуальные проблемы развития института наставничества», — указано в сообщении. Власти отметили, что на федеральном уровне поддерживают инициативы команды губернатора Шумкова в сфере образования. В 2022 году в школах Курганской области ввели уроки начальной военной подготовки, а с 1 сентября их стали проводить в других регионах. Также в регионе педагоги, награжденные званием «Почетный работник Курганской области», получат от властей денежную премию в размере 300 тысяч рублей.