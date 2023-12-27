В Тюмени выросла популярность гадалок и астрологов

В Тюмени под конец года вырос спрос на гадалок, астрологов и тарологов. Об этом корреспонденту URA.RU на условиях анонимности сообщила местный астролог.
«Год подходит к концу и людям, естественно, интересно узнать, что их ждет в будущем. Многие мои клиенты — известные в Тюмени люди. Они привыкли планировать важные события в жизни, опираясь на прогнозы астрологов. Кто-то планирует поездки, свадьбы, запуск бизнес-проектов, — запросы у всех разные», — сообщает астролог.
Тюменка сообщила, что цена за услуги астрологов под Новый год увеличилась. В среднем стоимость прогноза начинается от пяти тысяч рублей. Под праздники цена увеличилась на 500 — 700 рублей.
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