В Тюмени выросла популярность гадалок и астрологов

27 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Спрос на эзотериков в Тюмени вырос в преддверии нового года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени под конец года вырос спрос на гадалок, астрологов и тарологов. Об этом корреспонденту URA.RU на условиях анонимности сообщила местный астролог. «Год подходит к концу и людям, естественно, интересно узнать, что их ждет в будущем. Многие мои клиенты — известные в Тюмени люди. Они привыкли планировать важные события в жизни, опираясь на прогнозы астрологов. Кто-то планирует поездки, свадьбы, запуск бизнес-проектов, — запросы у всех разные», — сообщает астролог. Тюменка сообщила, что цена за услуги астрологов под Новый год увеличилась. В среднем стоимость прогноза начинается от пяти тысяч рублей. Под праздники цена увеличилась на 500 — 700 рублей.

В Тюмени под конец года вырос спрос на гадалок, астрологов и тарологов. Об этом корреспонденту URA.RU на условиях анонимности сообщила местный астролог. «Год подходит к концу и людям, естественно, интересно узнать, что их ждет в будущем. Многие мои клиенты — известные в Тюмени люди. Они привыкли планировать важные события в жизни, опираясь на прогнозы астрологов. Кто-то планирует поездки, свадьбы, запуск бизнес-проектов, — запросы у всех разные», — сообщает астролог. Тюменка сообщила, что цена за услуги астрологов под Новый год увеличилась. В среднем стоимость прогноза начинается от пяти тысяч рублей. Под праздники цена увеличилась на 500 — 700 рублей.