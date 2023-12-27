Тюменка убила спящего мужчину ножом

В Тюменской области пьяная женщина пробралась в дом и зарезала спящего мужчину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Женщина с ножом пробралась в частный дом Фото:

Нетрезвая жительница Тюменского района пробралась в частный дом и зарезала ножом спящего мужчину, от чего тот скончался на месте. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.

«По версии следствия, в деревне Падерина Тюменского района в ночь на 26 декабря 36-летняя обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к 36-летнему потерпевшему, вооружившись ножом, пришла к нему в частный дом. Увидев спящего мужчину, женщина нанесла ему удар в грудь, от которого он скончался на месте», — рассказали URA.RU в ведомстве.

В настоящее время тюменке предъявлено обвинение в убийстве. Ей избрана мера пресечения, а в дальнейшем грозит до 15 лет лишения свободы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нетрезвая жительница Тюменского района пробралась в частный дом и зарезала ножом спящего мужчину, от чего тот скончался на месте. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону. «По версии следствия, в деревне Падерина Тюменского района в ночь на 26 декабря 36-летняя обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к 36-летнему потерпевшему, вооружившись ножом, пришла к нему в частный дом. Увидев спящего мужчину, женщина нанесла ему удар в грудь, от которого он скончался на месте», — рассказали URA.RU в ведомстве. В настоящее время тюменке предъявлено обвинение в убийстве. Ей избрана мера пресечения, а в дальнейшем грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...