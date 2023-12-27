Тюменка убила спящего мужчину ножом

Нетрезвая жительница Тюменского района пробралась в частный дом и зарезала ножом спящего мужчину, от чего тот скончался на месте. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК РФ по региону.
«По версии следствия, в деревне Падерина Тюменского района в ночь на 26 декабря 36-летняя обвиняемая, находясь в состоянии опьянения, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к 36-летнему потерпевшему, вооружившись ножом, пришла к нему в частный дом. Увидев спящего мужчину, женщина нанесла ему удар в грудь, от которого он скончался на месте», — рассказали URA.RU в ведомстве.
В настоящее время тюменке предъявлено обвинение в убийстве. Ей избрана мера пресечения, а в дальнейшем грозит до 15 лет лишения свободы.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.