27 декабря 2023

Мера пресечения в отношении главы Кургана Ситниковой разрешает ей общаться со свидетелями. Инсайд

Обвиняемая в халатности глава Кургана Ситникова работает с учетом запрета суда
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, прозоров игорь, ситникова елена
Глава Кургана Ситникова будет работать, несмотря на меру пресечения Фото:

Мера пресечения в отношении обвиняемой в халатности главы Кургана Елены Ситниковой не помешает чиновнице ходить на работу и общаться со свидетелями по делу. Об этом URA.RU рассказали источники из юридической сферы.

«Запрет суда распространяется лишь на обсуждение со свидетелями ее уголовного дела. По работе им общаться не запрещено», — сообщили источники. Вынесенная мера пресечения в отношении Ситниковой по уголовному делу о халатности с причинением смерти двум и более людям не мешает ей выполнять свои обязанности на рабочем месте.

Другие источники полагали, что ограничения не позволят главе города появляться в администрации, где ей придется пересекаться со свидетелями. «В настоящий момент данный список следователями не определен, поэтому Ситникова спокойно работает без оглядки на персоналии», — опровергают это мнение собеседники редакции из числа бывших силовиков.

Редакция осведомилась в администрации о работе градоначальника. «Глава города Кургана Елена Ситникова находится на рабочем месте», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что задержанной силовиками главе города Ситниковой суд запретил общаться со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу о халатности. Мера пресечения будет действовать до ее отмены или изменения.

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Мера пресечения в отношении обвиняемой в халатности главы Кургана Елены Ситниковой не помешает чиновнице ходить на работу и общаться со свидетелями по делу. Об этом URA.RU рассказали источники из юридической сферы. «Запрет суда распространяется лишь на обсуждение со свидетелями ее уголовного дела. По работе им общаться не запрещено», — сообщили источники. Вынесенная мера пресечения в отношении Ситниковой по уголовному делу о халатности с причинением смерти двум и более людям не мешает ей выполнять свои обязанности на рабочем месте. Другие источники полагали, что ограничения не позволят главе города появляться в администрации, где ей придется пересекаться со свидетелями. «В настоящий момент данный список следователями не определен, поэтому Ситникова спокойно работает без оглядки на персоналии», — опровергают это мнение собеседники редакции из числа бывших силовиков. Редакция осведомилась в администрации о работе градоначальника. «Глава города Кургана Елена Ситникова находится на рабочем месте», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что задержанной силовиками главе города Ситниковой суд запретил общаться со свидетелями и обвиняемыми по уголовному делу о халатности. Мера пресечения будет действовать до ее отмены или изменения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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