В Курган поступила вакцина от инфекций, которые приводят к артритам и бесплодию

В Кургане вакцинировать детей от кори будут в новогодние праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 2000 доз детской вакцины против кори, паротита, краснухи «Вактривир» поступило в Курганскую область. Инфекции опасны последствиями, которые могут привести к осложнениям. Вакцинация будет проходить и в новогодние каникулы, сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.

«Корь, краснуха, паротит — опасные вирусные заболевания (среди осложнений — артриты, энцефалит, бесплодие). Распространяются воздушно-капельным путем. В настоящее время эти вирусные инфекции можно с уверенностью обозначить как вакциноуправляемые. Сейчас вакцины распределяется по медицинским организациям», — говорится в информации.

Вакцинацию детей, не болевших корью, эпидемическим паротитом и краснухой, проводят двукратно в возрасте одного года и шести лет. Иммунизировать детей от кори, эпидпаротита и краснухи в Курганской области можно будет и в новогодние праздники, будут работать кабинеты вакцинации в поликлиниках.

Для справки:

Корь — опасное для детей вирусное заболевание. Способность вируса заразить — 100%. Корь протекает с температурой до 40 °C°, воспалением рта и дыхательных путей, сыпью, а также интоксикацией. Заболевание опасно осложнениями — это тяжелые вирусные пневмонии, энцефалит (летальность при котором достигает до 10%).

Краснуха — острое вирусное заболевание, сопровождается сыпью, увеличением лимфатических узлов. Возможны такие осложнения как артриты, энцефалит. Но особенно опасна поражением плода у беременных — приводит к порокам сердца, тугоухости.

Эпидемический паротит («свинка») — вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Вирус поражает нервную систему с развитием воспаления мозговых оболочек (менингит), слюнные железы, поджелудочную железу. У мальчиков может вызвать воспаление яичек, что может быть одной из причин мужского бесплодия.