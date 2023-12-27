Необычный десерт появился в одном из тюменских кафе
В Тюмени в одном из местных кафе появились десерты в виде фекалий. Об этом сообщили в telegram-канале «Темы Тюмени».
«Десерт на вид представляет из себя какашку. Вкус неплохой, тесто дрожжевое вафельное, сладкое. Внутри шоколадная паста. Есть также вариант со сладкой фасолью», — сообщили в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в преддверии Нового года появились бургеры с мандаринами и десерты с еловыми ветками. Также в праздничное меню некоторые местные рестораны включили тазик салата и пиццу с языком и грибами.
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