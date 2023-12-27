27 декабря 2023

Тюменцам предлагают купить десерты в виде фекалий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гастрономический ужин в ресторане Тургенев. Тюмень, пирожное, десерт
Необычный десерт появился в одном из тюменских кафе Фото:

В Тюмени в одном из местных кафе появились десерты в виде фекалий. Об этом сообщили в telegram-канале «Темы Тюмени».

«Десерт на вид представляет из себя какашку. Вкус неплохой, тесто дрожжевое вафельное, сладкое. Внутри шоколадная паста. Есть также вариант со сладкой фасолью», — сообщили в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в преддверии Нового года появились бургеры с мандаринами и десерты с еловыми ветками. Также в праздничное меню некоторые местные рестораны включили тазик салата и пиццу с языком и грибами.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в одном из местных кафе появились десерты в виде фекалий. Об этом сообщили в telegram-канале «Темы Тюмени». «Десерт на вид представляет из себя какашку. Вкус неплохой, тесто дрожжевое вафельное, сладкое. Внутри шоколадная паста. Есть также вариант со сладкой фасолью», — сообщили в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в преддверии Нового года появились бургеры с мандаринами и десерты с еловыми ветками. Также в праздничное меню некоторые местные рестораны включили тазик салата и пиццу с языком и грибами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...