В одном из курганских бараков сгорели две квартиры. Фото

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Презентация новой техники МЧС на площади Ленина. Курган, пожарная машина, площадь ленина
Курганские пожарные рано утром тушили пожар в городском бараке Фото:

Курганские пожарные рано утром тушили пожар в многоквартирном бараке по улице Акмолинской. Обошлось без пострадавших, сотрудники администрации также прибыли на место происшествия. Об этом информирует telegram-канал городской администрации.

«Расселение дома по ул. Акмолинской, где сегодня (28 декабря) случился пожар, не требуется. Погибших и пострадавших на пожаре нет», — информирует канал мэрии своих подписчиков. Происшествие случилось в полшестого утра.

В четырехквартирном доме горели две квартиры, которые принадлежат администрации. Пожарные за полчаса остановили распространение огня. «На адрес оперативно прибыли МЧС, полиция, руководитель и специалисты Управления по делам ГО и ЧС. Также на адрес выезжал директор департамента ЖКХ Роман Медведев», — сообщили в администрации.

На месте выяснилось, что в сгоревших квартирах никто не проживает, их опечатают. Другое жилье осталось целым — расселение не понадобилось, жильцы вернулись в квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские спасли пенсионерку из огня. Сотрудники успели вывести старушку из горевшего дома, после чего там взорвался газовый баллон. Женщину доставили к родственникам.

В Кургане в бараке на Акмолинской сгорели две квартиры
В Кургане в бараке на Акмолинской сгорели две квартиры
Пожарные получили сообщение о пожаре в Кургане в 5:36 утра 28 декабря
Пожарные получили сообщение о пожаре в Кургане в 5:36 утра 28 декабря
Директор курганского департамента ЖКХ Роман Медведев приехал, чтобы оказать помощь возможным пострадавшим — их не оказалось
Директор курганского департамента ЖКХ Роман Медведев приехал, чтобы оказать помощь возможным пострадавшим — их не оказалось

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Курганские пожарные рано утром тушили пожар в многоквартирном бараке по улице Акмолинской. Обошлось без пострадавших, сотрудники администрации также прибыли на место происшествия. Об этом информирует telegram-канал городской администрации. «Расселение дома по ул. Акмолинской, где сегодня (28 декабря) случился пожар, не требуется. Погибших и пострадавших на пожаре нет», — информирует канал мэрии своих подписчиков. Происшествие случилось в полшестого утра. В четырехквартирном доме горели две квартиры, которые принадлежат администрации. Пожарные за полчаса остановили распространение огня. «На адрес оперативно прибыли МЧС, полиция, руководитель и специалисты Управления по делам ГО и ЧС. Также на адрес выезжал директор департамента ЖКХ Роман Медведев», — сообщили в администрации. На месте выяснилось, что в сгоревших квартирах никто не проживает, их опечатают. Другое жилье осталось целым — расселение не понадобилось, жильцы вернулись в квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские спасли пенсионерку из огня. Сотрудники успели вывести старушку из горевшего дома, после чего там взорвался газовый баллон. Женщину доставили к родственникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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