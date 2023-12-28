Губернатор Шумков вручил подарки детям бойцов СВО. Фото

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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков вручил подарки в фонде «Защитники Отечества» (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в фонде «Защитники Отечества» вручил подарки детям бойцов СВО и пообщался с женами солдат. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«В фонде „Защитники Отечества“ встретились с детьми и женами наших парней, погибших и принимающих участие в специальной военной операции. Вначале раздали новогодние подарки, а пока детвора играли с Дедом Морозом, обсудили взрослые проблемы по каждой семье. Будем помогать», — написал губернатор.

Ранее Шумков лично поздравил детей погибшего на спецоперации бойца и вручил им подарки. Также он поручил наградить благодарственными письмами губернатора 78 активистов, которые помогают участникам спецоперации и их семьям.

Губернатор Вадим Шумков лично вручил подарки детям
Губернатор Вадим Шумков лично вручил подарки детям
Фото:
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Также губернатор узнал в чем нуждаются мамы детей
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в фонде «Защитники Отечества» вручил подарки детям бойцов СВО и пообщался с женами солдат. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В фонде „Защитники Отечества“ встретились с детьми и женами наших парней, погибших и принимающих участие в специальной военной операции. Вначале раздали новогодние подарки, а пока детвора играли с Дедом Морозом, обсудили взрослые проблемы по каждой семье. Будем помогать», — написал губернатор. Ранее Шумков лично поздравил детей погибшего на спецоперации бойца и вручил им подарки. Также он поручил наградить благодарственными письмами губернатора 78 активистов, которые помогают участникам спецоперации и их семьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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