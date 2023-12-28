Губернатор Курганской области Вадим Шумков в фонде «Защитники Отечества» вручил подарки детям бойцов СВО и пообщался с женами солдат. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«В фонде „Защитники Отечества“ встретились с детьми и женами наших парней, погибших и принимающих участие в специальной военной операции. Вначале раздали новогодние подарки, а пока детвора играли с Дедом Морозом, обсудили взрослые проблемы по каждой семье. Будем помогать», — написал губернатор.
Ранее Шумков лично поздравил детей погибшего на спецоперации бойца и вручил им подарки. Также он поручил наградить благодарственными письмами губернатора 78 активистов, которые помогают участникам спецоперации и их семьям.
Губернатор Вадим Шумков лично вручил подарки детям
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в фонде «Защитники Отечества» вручил подарки детям бойцов СВО и пообщался с женами солдат. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В фонде „Защитники Отечества“ встретились с детьми и женами наших парней, погибших и принимающих участие в специальной военной операции. Вначале раздали новогодние подарки, а пока детвора играли с Дедом Морозом, обсудили взрослые проблемы по каждой семье. Будем помогать», — написал губернатор. Ранее Шумков лично поздравил детей погибшего на спецоперации бойца и вручил им подарки. Также он поручил наградить благодарственными письмами губернатора 78 активистов, которые помогают участникам спецоперации и их семьям.