Житель Тюмени выиграл 14 миллионов рублей в лотерею

Счастливчик узнал о выигрыше 28 декабря
Участник лотереи «Рапидо» из Тюменской области выиграл более 14 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Новый миллионер из Тюмени! Только что он выиграл 14 462 460 в „Рапидо“», — говорится в сообщении.
В 2023 году семь жителей Тюмени стали миллионерами, купив выигрышные билеты. Среди них — победители розыгрышей «Рапидо», «Моментально», «Жилищная лотерея».
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