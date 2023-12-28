Житель Тюмени выиграл 14 миллионов рублей в лотерею

29 декабря 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Счастливчик узнал о выигрыше 28 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участник лотереи «Рапидо» из Тюменской области выиграл более 14 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Новый миллионер из Тюмени! Только что он выиграл 14 462 460 в „Рапидо“», — говорится в сообщении. В 2023 году семь жителей Тюмени стали миллионерами, купив выигрышные билеты. Среди них — победители розыгрышей «Рапидо», «Моментально», «Жилищная лотерея».

Участник лотереи «Рапидо» из Тюменской области выиграл более 14 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Новый миллионер из Тюмени! Только что он выиграл 14 462 460 в „Рапидо“», — говорится в сообщении. В 2023 году семь жителей Тюмени стали миллионерами, купив выигрышные билеты. Среди них — победители розыгрышей «Рапидо», «Моментально», «Жилищная лотерея».