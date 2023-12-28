28 декабря 2023

Житель Тюмени выиграл 14 миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Счастливчик узнал о выигрыше 28 декабря Фото:

Участник лотереи «Рапидо» из Тюменской области выиграл более 14 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Новый миллионер из Тюмени! Только что он выиграл 14 462 460 в „Рапидо“», — говорится в сообщении.

В 2023 году семь жителей Тюмени стали миллионерами, купив выигрышные билеты. Среди них — победители розыгрышей «Рапидо», «Моментально», «Жилищная лотерея».

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Участник лотереи «Рапидо» из Тюменской области выиграл более 14 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Новый миллионер из Тюмени! Только что он выиграл 14 462 460 в „Рапидо“», — говорится в сообщении. В 2023 году семь жителей Тюмени стали миллионерами, купив выигрышные билеты. Среди них — победители розыгрышей «Рапидо», «Моментально», «Жилищная лотерея».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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