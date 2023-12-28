Полиция Кургана задержала молодого человека после ранения охранника АЗС

Сотрудники курганской полиции задержали 20-летнего жителя города по подозрению в умышленном нанесении телесных повреждений охраннику автозаправки. Данные появились на сайте областного УМВД.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по г. Кургану установили участников конфликта и задержали молодого человека, подозреваемого в причинении телесных повреждений потерпевшему», — рассказали в полиции. Инцидент с ранением произошел ночью, 27 декабря.
Охранник был госпитализирован. Полицией задержан 20-летний молодой человек, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание за данное преступление — 10 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганской заправке ранили охранника. Инцидент произошел после конфликта мужчины и группы молодых людей.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.