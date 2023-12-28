28 декабря 2023

Полиция Кургана задержала молодого человека после ранения охранника АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, автозак, полиция
Курганца задержали за ранение охранника на АЗС Фото:

Сотрудники курганской полиции задержали 20-летнего жителя города по подозрению в умышленном нанесении телесных повреждений охраннику автозаправки. Данные появились на сайте областного УМВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по г. Кургану установили участников конфликта и задержали молодого человека, подозреваемого в причинении телесных повреждений потерпевшему», — рассказали в полиции. Инцидент с ранением произошел ночью, 27 декабря.

Охранник был госпитализирован. Полицией задержан 20-летний молодой человек, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание за данное преступление — 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской заправке ранили охранника. Инцидент произошел после конфликта мужчины и группы молодых людей.

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Сотрудники курганской полиции задержали 20-летнего жителя города по подозрению в умышленном нанесении телесных повреждений охраннику автозаправки. Данные появились на сайте областного УМВД. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по г. Кургану установили участников конфликта и задержали молодого человека, подозреваемого в причинении телесных повреждений потерпевшему», — рассказали в полиции. Инцидент с ранением произошел ночью, 27 декабря. Охранник был госпитализирован. Полицией задержан 20-летний молодой человек, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание за данное преступление — 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что на курганской заправке ранили охранника. Инцидент произошел после конфликта мужчины и группы молодых людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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