28 декабря 2023

Тюмень сковали максимальные пробки. Скрин

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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Пробки в городе начались с с самого утра Фото:

Жители Тюмени встали в десятибалльные пробки. Это следует из данных сервиса 2GIS.

«Тюмень, 16:15. Пробки десять баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Явных заторов в городе не наблюдается, но из-за снегопада и работы специализированной техники машины вынуждены ехать с ограниченной скоростью.

Пробки начались в городе с самого утра. К девяти часам заторы оценивались в восемь баллов.

Пятничные пробки начались в городе с самого утра
Пятничные пробки начались в городе с самого утра

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Жители Тюмени встали в десятибалльные пробки. Это следует из данных сервиса 2GIS. «Тюмень, 16:15. Пробки десять баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Явных заторов в городе не наблюдается, но из-за снегопада и работы специализированной техники машины вынуждены ехать с ограниченной скоростью. Пробки начались в городе с самого утра. К девяти часам заторы оценивались в восемь баллов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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