Пробки в городе начались с с самого утра
Жители Тюмени встали в десятибалльные пробки. Это следует из данных сервиса 2GIS.
«Тюмень, 16:15. Пробки десять баллов», — следует из данных на сайте «Дубльгис». Явных заторов в городе не наблюдается, но из-за снегопада и работы специализированной техники машины вынуждены ехать с ограниченной скоростью.
Пробки начались в городе с самого утра. К девяти часам заторы оценивались в восемь баллов.
Пятничные пробки начались в городе с самого утра
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