29 декабря 2023

Губернатор Шумков объяснил, как его команда приняла решение о доплатах пенсионерам

Губернатор Шумков рассказал о доплатах пенсионерам в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Команда Вадима Шумкова работает над обращениями жителей региона Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его команда приняла решение о доплатах пенсионерам, бюджетникам и ветеранам труда при объезде районов. Об этом глава региона сообщил в интервью.

«Здорово, что наша команда выполнила обещания. Мы начали поднимать экономику, но конкретного человека всегда интересует вопрос: Что для меня? Было много обращений, в 2019 году, проезжая по районам, мы встречались с пожилыми людьми, обсуждали транспортный налог, низкие зарплаты бюджетников и доплаты ветеранам труда», — рассказал Шумков. Интервью опубликовано в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Вадим Шумков выделил шести муниципальным округам гранты на общую сумму 500 тысяч рублей. Они направлены в целях содействия, достижения или поощрения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его команда приняла решение о доплатах пенсионерам, бюджетникам и ветеранам труда при объезде районов. Об этом глава региона сообщил в интервью. «Здорово, что наша команда выполнила обещания. Мы начали поднимать экономику, но конкретного человека всегда интересует вопрос: Что для меня? Было много обращений, в 2019 году, проезжая по районам, мы встречались с пожилыми людьми, обсуждали транспортный налог, низкие зарплаты бюджетников и доплаты ветеранам труда», — рассказал Шумков. Интервью опубликовано в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее Вадим Шумков выделил шести муниципальным округам гранты на общую сумму 500 тысяч рублей. Они направлены в целях содействия, достижения или поощрения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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