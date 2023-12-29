Губернатор Шумков объяснил, как его команда приняла решение о доплатах пенсионерам

Губернатор Шумков рассказал о доплатах пенсионерам в Курганской области

30 декабря 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Команда Вадима Шумкова работает над обращениями жителей региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его команда приняла решение о доплатах пенсионерам, бюджетникам и ветеранам труда при объезде районов. Об этом глава региона сообщил в интервью. «Здорово, что наша команда выполнила обещания. Мы начали поднимать экономику, но конкретного человека всегда интересует вопрос: Что для меня? Было много обращений, в 2019 году, проезжая по районам, мы встречались с пожилыми людьми, обсуждали транспортный налог, низкие зарплаты бюджетников и доплаты ветеранам труда», — рассказал Шумков. Интервью опубликовано в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее Вадим Шумков выделил шести муниципальным округам гранты на общую сумму 500 тысяч рублей. Они направлены в целях содействия, достижения или поощрения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его команда приняла решение о доплатах пенсионерам, бюджетникам и ветеранам труда при объезде районов. Об этом глава региона сообщил в интервью. «Здорово, что наша команда выполнила обещания. Мы начали поднимать экономику, но конкретного человека всегда интересует вопрос: Что для меня? Было много обращений, в 2019 году, проезжая по районам, мы встречались с пожилыми людьми, обсуждали транспортный налог, низкие зарплаты бюджетников и доплаты ветеранам труда», — рассказал Шумков. Интервью опубликовано в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее Вадим Шумков выделил шести муниципальным округам гранты на общую сумму 500 тысяч рублей. Они направлены в целях содействия, достижения или поощрения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года.