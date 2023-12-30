30 декабря 2023
29 декабря 2023

Губернатор Артюхов созвонился с девочкой из ДНР, которой пообещал синтезатор

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 4. Нижневартовск, фортепиано, пианино, музыка, клавиши, синтезатор, рояль
Девочке из ДНР пришлют в подарок синтезатор Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов созвонился по видео с Аней из ДНР, которой пообещал подарить синтезатор. Ее шар с желанием он снял с Кремлевской елки.

«На связи — Волноваха. Юная пианистка Аня получит синтезатор. Шарик с ее желанием Дмитрий Артюхов снял на „Елке желаний“ в Кремле. От судьбы — не уйдешь», — написали в telegram-канале «Пул 89».

Ранее журналисты URA.RU сообщали, что губернатор ЯНАО снял два шарика с желаниями детей с Кремлевской елки. Позже он вернулся за третьим, в котором девочка Аня написала, что мечтает о синтезаторе. Глава региона пообещал взять в работу все желания детей перед Новым годом.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов созвонился по видео с Аней из ДНР, которой пообещал подарить синтезатор. Ее шар с желанием он снял с Кремлевской елки. «На связи — Волноваха. Юная пианистка Аня получит синтезатор. Шарик с ее желанием Дмитрий Артюхов снял на „Елке желаний“ в Кремле. От судьбы — не уйдешь», — написали в telegram-канале «Пул 89». Ранее журналисты URA.RU сообщали, что губернатор ЯНАО снял два шарика с желаниями детей с Кремлевской елки. Позже он вернулся за третьим, в котором девочка Аня написала, что мечтает о синтезаторе. Глава региона пообещал взять в работу все желания детей перед Новым годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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