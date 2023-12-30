Губернатор Артюхов созвонился с девочкой из ДНР, которой пообещал синтезатор

31 декабря 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Девочке из ДНР пришлют в подарок синтезатор Фото: Александр Елизаров © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов созвонился по видео с Аней из ДНР, которой пообещал подарить синтезатор. Ее шар с желанием он снял с Кремлевской елки. «На связи — Волноваха. Юная пианистка Аня получит синтезатор. Шарик с ее желанием Дмитрий Артюхов снял на „Елке желаний“ в Кремле. От судьбы — не уйдешь», — написали в telegram-канале «Пул 89». Ранее журналисты URA.RU сообщали, что губернатор ЯНАО снял два шарика с желаниями детей с Кремлевской елки. Позже он вернулся за третьим, в котором девочка Аня написала, что мечтает о синтезаторе. Глава региона пообещал взять в работу все желания детей перед Новым годом.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов созвонился по видео с Аней из ДНР, которой пообещал подарить синтезатор. Ее шар с желанием он снял с Кремлевской елки. «На связи — Волноваха. Юная пианистка Аня получит синтезатор. Шарик с ее желанием Дмитрий Артюхов снял на „Елке желаний“ в Кремле. От судьбы — не уйдешь», — написали в telegram-канале «Пул 89». Ранее журналисты URA.RU сообщали, что губернатор ЯНАО снял два шарика с желаниями детей с Кремлевской елки. Позже он вернулся за третьим, в котором девочка Аня написала, что мечтает о синтезаторе. Глава региона пообещал взять в работу все желания детей перед Новым годом.