30 декабря 2023
29 декабря 2023

Администрация Салехарда рассказала, как будут работать автобусы в новогодние каникулы

В Салехарде автобусы поедут по праздничному расписанию в новогодние каникулы
© Служба новостей «URA.RU»
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Гирлянды в автобусе. Челябинск, автобус, гирлянды, городской транспорт, мишура, пассажирский автобус
В Салехарде во время новогодних каникул будут работать украшенные автобусы Фото:

В Салехарде во время январских каникул автобусы будут курсировать по праздничному расписанию. Об этом сообщила администрация города.

«В связи с уменьшением пассажиропотока 1 января на линию выйдут шесть автобусов — по одному на каждом маршруте. Движение начнется в 07:00, последний отправляется в 19:02», — написала администрация города в telegram-канале.

С 2 по 8 января на линию выйдут 12 автобусов — по два на каждом маршруте. Первый автобус отправляется в 06:31 от остановки АТП, заканчивается движение в 19:26.

Ранее администрация сообщала, что на городские линии Салехарда вышли пять празднично украшенных автобусов. Водителей нарядили в костюмы Деда Мороза. На украшение каждого автобуса ушло около одного километра гирлянд.

Фото:

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В Салехарде во время январских каникул автобусы будут курсировать по праздничному расписанию. Об этом сообщила администрация города. «В связи с уменьшением пассажиропотока 1 января на линию выйдут шесть автобусов — по одному на каждом маршруте. Движение начнется в 07:00, последний отправляется в 19:02», — написала администрация города в telegram-канале. С 2 по 8 января на линию выйдут 12 автобусов — по два на каждом маршруте. Первый автобус отправляется в 06:31 от остановки АТП, заканчивается движение в 19:26. Ранее администрация сообщала, что на городские линии Салехарда вышли пять празднично украшенных автобусов. Водителей нарядили в костюмы Деда Мороза. На украшение каждого автобуса ушло около одного километра гирлянд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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