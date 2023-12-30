Администрация Салехарда рассказала, как будут работать автобусы в новогодние каникулы

В Салехарде во время январских каникул автобусы будут курсировать по праздничному расписанию. Об этом сообщила администрация города.
«В связи с уменьшением пассажиропотока 1 января на линию выйдут шесть автобусов — по одному на каждом маршруте. Движение начнется в 07:00, последний отправляется в 19:02», — написала администрация города в telegram-канале.
С 2 по 8 января на линию выйдут 12 автобусов — по два на каждом маршруте. Первый автобус отправляется в 06:31 от остановки АТП, заканчивается движение в 19:26.
Ранее администрация сообщала, что на городские линии Салехарда вышли пять празднично украшенных автобусов. Водителей нарядили в костюмы Деда Мороза. На украшение каждого автобуса ушло около одного километра гирлянд.
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