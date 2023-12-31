31 декабря 2023

В двух микрорайонах Кургана отключили воду

В Кургане без воды остались микрорайон Заозерный и часть Рябково
© Служба новостей «URA.RU»
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Воду отключили в микрорайонах Заозерный и  Рябково из-за аварии Фото:

В Кургане без холодной воды полностью остался микрорайон Заозерный и частично микрорайон Рябково. Это произошло из-за аварии на сетях водопровода Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: 3-й подъем ВНС Заозерный без холодного водоснабжения [остались]: микрорайон Заозерный, левая сторона микрорайона Рябково. Бригады уже приступили к устранению аварии», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В пресс-службе «Водного Союза» отметили, что коммунальщики будут работать до полного восстановления водоснабжения.

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В Кургане без холодной воды полностью остался микрорайон Заозерный и частично микрорайон Рябково. Это произошло из-за аварии на сетях водопровода Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: 3-й подъем ВНС Заозерный без холодного водоснабжения [остались]: микрорайон Заозерный, левая сторона микрорайона Рябково. Бригады уже приступили к устранению аварии», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В пресс-службе «Водного Союза» отметили, что коммунальщики будут работать до полного восстановления водоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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