В двух микрорайонах Кургана отключили воду

В Кургане без воды остались микрорайон Заозерный и часть Рябково

01 января 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Воду отключили в микрорайонах Заозерный и Рябково из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане без холодной воды полностью остался микрорайон Заозерный и частично микрорайон Рябково. Это произошло из-за аварии на сетях водопровода Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: 3-й подъем ВНС Заозерный без холодного водоснабжения [остались]: микрорайон Заозерный, левая сторона микрорайона Рябково. Бригады уже приступили к устранению аварии», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В пресс-службе «Водного Союза» отметили, что коммунальщики будут работать до полного восстановления водоснабжения.

В Кургане без холодной воды полностью остался микрорайон Заозерный и частично микрорайон Рябково. Это произошло из-за аварии на сетях водопровода Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: 3-й подъем ВНС Заозерный без холодного водоснабжения [остались]: микрорайон Заозерный, левая сторона микрорайона Рябково. Бригады уже приступили к устранению аварии», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В пресс-службе «Водного Союза» отметили, что коммунальщики будут работать до полного восстановления водоснабжения.