В двух микрорайонах Кургана отключили воду

Воду отключили в микрорайонах Заозерный и Рябково из-за аварии
В Кургане без холодной воды полностью остался микрорайон Заозерный и частично микрорайон Рябково. Это произошло из-за аварии на сетях водопровода Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз».
«В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: 3-й подъем ВНС Заозерный без холодного водоснабжения [остались]: микрорайон Заозерный, левая сторона микрорайона Рябково. Бригады уже приступили к устранению аварии», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. В пресс-службе «Водного Союза» отметили, что коммунальщики будут работать до полного восстановления водоснабжения.
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