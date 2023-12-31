Моор поздравил родителей первого в 2024 году новорожденного

01 января 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Родители назвали первого ребенка, родившегося в 2024 году, Всеволодом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил родителей первого малыша, родившегося в регионе в 2024 году. Поздравления опубликованы на официальной странице Моора. «52 см и 3100 граммов — такой малыш первым родился в Тюмени в новом 2024-м году. Он появился на свет в роддоме №3. Счастья и здоровья мальчику и его маме с папой!» — написал в сообщении Моор. Известно, что первым родившимся ребенком в Тюменской области в 2024 году стал мальчик. Родители решили назвать его Всеволодом. Всего в новогоднюю ночь, по данным тюменского депздрава, родились 15 детей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил родителей первого малыша, родившегося в регионе в 2024 году. Поздравления опубликованы на официальной странице Моора. «52 см и 3100 граммов — такой малыш первым родился в Тюмени в новом 2024-м году. Он появился на свет в роддоме №3. Счастья и здоровья мальчику и его маме с папой!» — написал в сообщении Моор. Известно, что первым родившимся ребенком в Тюменской области в 2024 году стал мальчик. Родители решили назвать его Всеволодом. Всего в новогоднюю ночь, по данным тюменского депздрава, родились 15 детей.