Мэр Кургана Ситникова пригласила горожан на катки

01 января 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

В Кургане открыты корты для катаний на коньках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Кургана Елена Ситникова пригласила горожан провести новогодние праздники на катках. О том, где можно покататься на коньках, глава города сообщила в своем telegram-канале. «Длинные праздничные выходные — это подходящее время, чтобы провести его с семьей и друзьями на свежем воздухе. Приглашаю всех на наши катки. Они работают на центральной площади, около Центров культуры и досуга „Современник“ в Заозерном и „Спутник“ в Рябково. Также работают катки в Детском парке, на Центральном стадионе и в Молодежном парке», — написала Ситникова. Также она отметила, что корты для катания на коньках работают рядом со школами № 23, 43, 7, 40, 44, 52 и вблизи лицеев №12 и №47. Кроме того, катки открыты для горожан около Дома детского творчества «Радуга», Детского подросткового центра «Луч-П», учреждения допобразования «Гармония», Дирекции соцобъектов и культурно-спортивного центра «Черемушки». Ранее URA.RU показывало афишу детских развлечений на новогодние праздники. На каникулах в кинотеатрах пройдут показы мультфильмов, а в театрах сказочные представления. Также на Троицкой площади и ЦПКиО пройдут спортивные мероприятия на свежем воздухе.

Мэр Кургана Елена Ситникова пригласила горожан провести новогодние праздники на катках. О том, где можно покататься на коньках, глава города сообщила в своем telegram-канале. «Длинные праздничные выходные — это подходящее время, чтобы провести его с семьей и друзьями на свежем воздухе. Приглашаю всех на наши катки. Они работают на центральной площади, около Центров культуры и досуга „Современник“ в Заозерном и „Спутник“ в Рябково. Также работают катки в Детском парке, на Центральном стадионе и в Молодежном парке», — написала Ситникова. Также она отметила, что корты для катания на коньках работают рядом со школами № 23, 43, 7, 40, 44, 52 и вблизи лицеев №12 и №47. Кроме того, катки открыты для горожан около Дома детского творчества «Радуга», Детского подросткового центра «Луч-П», учреждения допобразования «Гармония», Дирекции соцобъектов и культурно-спортивного центра «Черемушки». Ранее URA.RU показывало афишу детских развлечений на новогодние праздники. На каникулах в кинотеатрах пройдут показы мультфильмов, а в театрах сказочные представления. Также на Троицкой площади и ЦПКиО пройдут спортивные мероприятия на свежем воздухе.