Еще один тюменец выиграл крупный приз в лотерею

В начале года победители из Тюменской области выигрывают самые крупные призы
Еще один тюменец стал победителем лотереи «Столото». Его выигрыш составил 841 370 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».
«Самый крупный из суперпризов „Проще, чем дважды два“ — более 840 000? — обрадуют кого-то в Тюменской области. Как же везет этому региону!» — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о том, что житель Тюменской области выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше от «Столото». Счастливый обладатель заветного приза на данный момент так и не объявился. С учетом налогов, горожанин получит на руки 850 миллионов рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.