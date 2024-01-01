01 января 2024
31 декабря 2023

Еще один тюменец выиграл крупный приз в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, государственные лотереи
В начале года победители из Тюменской области выигрывают самые крупные призы Фото:

Еще один тюменец стал победителем лотереи «Столото». Его выигрыш составил 841 370 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал крупнейшего распространителя гослотерей «Столото».

«Самый крупный из суперпризов „Проще, чем дважды два“ — более 840 000? — обрадуют кого-то в Тюменской области. Как же везет этому региону!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что житель Тюменской области выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше от «Столото». Счастливый обладатель заветного приза на данный момент так и не объявился. С учетом налогов, горожанин получит на руки 850 миллионов рублей.

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Еще один тюменец стал победителем лотереи «Столото». Его выигрыш составил 841 370 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал крупнейшего распространителя гослотерей «Столото». «Самый крупный из суперпризов „Проще, чем дважды два“ — более 840 000? — обрадуют кого-то в Тюменской области. Как же везет этому региону!» — говорится в сообщении. Ранее стало известно о том, что житель Тюменской области выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше от «Столото». Счастливый обладатель заветного приза на данный момент так и не объявился. С учетом налогов, горожанин получит на руки 850 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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