Развлечения Интересное Еще один тюменец выиграл крупный приз в лотерею 02 января 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + В начале года победители из Тюменской области выигрывают самые крупные призы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Еще один тюменец стал победителем лотереи «Столото». Его выигрыш составил 841 370 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал крупнейшего распространителя гослотерей «Столото». «Самый крупный из суперпризов „Проще, чем дважды два“ — более 840 000? — обрадуют кого-то в Тюменской области. Как же везет этому региону!» — говорится в сообщении. Ранее стало известно о том, что житель Тюменской области выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше от «Столото». Счастливый обладатель заветного приза на данный момент так и не объявился. С учетом налогов, горожанин получит на руки 850 миллионов рублей. Еще один тюменец стал победителем лотереи «Столото». Его выигрыш составил 841 370 рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал крупнейшего распространителя гослотерей «Столото». «Самый крупный из суперпризов „Проще, чем дважды два“ — более 840 000? — обрадуют кого-то в Тюменской области. Как же везет этому региону!» — говорится в сообщении. Ранее стало известно о том, что житель Тюменской области выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше от «Столото». Счастливый обладатель заветного приза на данный момент так и не объявился. С учетом налогов, горожанин получит на руки 850 миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям