05 января 2024
04 января 2024

Курганские приставы заберут у сельчанки 300 тысяч, которые ей перевели мошенники

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Жительница Курганской области случайно получила деньги от мошенников Фото:

Жительница одного из сел Лебяжьевского округа (Курганская область) получила на свой счет 300 тысяч рублей от мошенников, которые выманили их у пенсионерки из Ставрополья. Суд по иску прокурора постановил вернуть деньги. Выполнять решение будут местные приставы. Информация появилась на сайте районного суда.

«С иском обратился прокурор Ипатовского района Ставропольского края в интересах физического лица (истца) о взыскании с лица (ответчика), проживающего в Лебяжьевском районе, неосновательного обогащения. <…> с банковского вклада истца произошло списание денежных средств в сумме 300 000 рублей, которые были перечислены на банковский счет, привязанный к абонентскому номеру ответчика», — сообщили в суде. Мошенники уговорили пенсионерку перечислить деньги, однако они попали на счет к жительнице Курганской области.

Уголовное дело было закрыто, потому что мошенников не нашли. Как ответчик распорядилась деньгами, в материалах дела не разглашается. Однако всю сумму суд постановил вернуть потерпевшей. Заниматься этим будут приставы. Материалы для возбуждения исполнительного производства уже направлены судом в Лебяжьевский районный отдел судебных приставов. Также жительнице курганского села придется уплатить госпошлину в размере 6200 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что 19-летнего жителя Екатеринбурга задержали сотрудники курганской полиции. Молодой человек обманул 85-летнего пенсионера и забрал у него полмиллиона рублей.

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Жительница одного из сел Лебяжьевского округа (Курганская область) получила на свой счет 300 тысяч рублей от мошенников, которые выманили их у пенсионерки из Ставрополья. Суд по иску прокурора постановил вернуть деньги. Выполнять решение будут местные приставы. Информация появилась на сайте районного суда. «С иском обратился прокурор Ипатовского района Ставропольского края в интересах физического лица (истца) о взыскании с лица (ответчика), проживающего в Лебяжьевском районе, неосновательного обогащения. <…> с банковского вклада истца произошло списание денежных средств в сумме 300 000 рублей, которые были перечислены на банковский счет, привязанный к абонентскому номеру ответчика», — сообщили в суде. Мошенники уговорили пенсионерку перечислить деньги, однако они попали на счет к жительнице Курганской области. Уголовное дело было закрыто, потому что мошенников не нашли. Как ответчик распорядилась деньгами, в материалах дела не разглашается. Однако всю сумму суд постановил вернуть потерпевшей. Заниматься этим будут приставы. Материалы для возбуждения исполнительного производства уже направлены судом в Лебяжьевский районный отдел судебных приставов. Также жительнице курганского села придется уплатить госпошлину в размере 6200 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что 19-летнего жителя Екатеринбурга задержали сотрудники курганской полиции. Молодой человек обманул 85-летнего пенсионера и забрал у него полмиллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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