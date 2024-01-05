Курганские приставы заберут у сельчанки 300 тысяч, которые ей перевели мошенники

05 января 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Жительница Курганской области случайно получила деньги от мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница одного из сел Лебяжьевского округа (Курганская область) получила на свой счет 300 тысяч рублей от мошенников, которые выманили их у пенсионерки из Ставрополья. Суд по иску прокурора постановил вернуть деньги. Выполнять решение будут местные приставы. Информация появилась на сайте районного суда. «С иском обратился прокурор Ипатовского района Ставропольского края в интересах физического лица (истца) о взыскании с лица (ответчика), проживающего в Лебяжьевском районе, неосновательного обогащения. <…> с банковского вклада истца произошло списание денежных средств в сумме 300 000 рублей, которые были перечислены на банковский счет, привязанный к абонентскому номеру ответчика», — сообщили в суде. Мошенники уговорили пенсионерку перечислить деньги, однако они попали на счет к жительнице Курганской области. Уголовное дело было закрыто, потому что мошенников не нашли. Как ответчик распорядилась деньгами, в материалах дела не разглашается. Однако всю сумму суд постановил вернуть потерпевшей. Заниматься этим будут приставы. Материалы для возбуждения исполнительного производства уже направлены судом в Лебяжьевский районный отдел судебных приставов. Также жительнице курганского села придется уплатить госпошлину в размере 6200 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что 19-летнего жителя Екатеринбурга задержали сотрудники курганской полиции. Молодой человек обманул 85-летнего пенсионера и забрал у него полмиллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница одного из сел Лебяжьевского округа (Курганская область) получила на свой счет 300 тысяч рублей от мошенников, которые выманили их у пенсионерки из Ставрополья. Суд по иску прокурора постановил вернуть деньги. Выполнять решение будут местные приставы. Информация появилась на сайте районного суда. «С иском обратился прокурор Ипатовского района Ставропольского края в интересах физического лица (истца) о взыскании с лица (ответчика), проживающего в Лебяжьевском районе, неосновательного обогащения. <…> с банковского вклада истца произошло списание денежных средств в сумме 300 000 рублей, которые были перечислены на банковский счет, привязанный к абонентскому номеру ответчика», — сообщили в суде. Мошенники уговорили пенсионерку перечислить деньги, однако они попали на счет к жительнице Курганской области. Уголовное дело было закрыто, потому что мошенников не нашли. Как ответчик распорядилась деньгами, в материалах дела не разглашается. Однако всю сумму суд постановил вернуть потерпевшей. Заниматься этим будут приставы. Материалы для возбуждения исполнительного производства уже направлены судом в Лебяжьевский районный отдел судебных приставов. Также жительнице курганского села придется уплатить госпошлину в размере 6200 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что 19-летнего жителя Екатеринбурга задержали сотрудники курганской полиции. Молодой человек обманул 85-летнего пенсионера и забрал у него полмиллиона рублей.