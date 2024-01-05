05 января 2024
04 января 2024

Полиция во время рейдов нашла нарушения в курганских семьях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Полиция провела беседы с курганскими семьями Фото:

Полиция Кургана во время рейдов выявила нарушения в двух семьях, состоящих на профилактическом учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В Кургане проводились проверки семей, состоящих на учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. В двух семьях выявлены нарушения, законные представители привлечены к административной ответственности», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Полицейские провели профилактические беседы о поведении в быту и общественных местах, об исполнении родительских обязанностей, содержании и воспитании детей. Также были проверены жилищно-бытовые условия проживания.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Кургана во время рейдов выявила нарушения в двух семьях, состоящих на профилактическом учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В Кургане проводились проверки семей, состоящих на учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. В двух семьях выявлены нарушения, законные представители привлечены к административной ответственности», — сообщили в telegram-канале ведомства. Полицейские провели профилактические беседы о поведении в быту и общественных местах, об исполнении родительских обязанностей, содержании и воспитании детей. Также были проверены жилищно-бытовые условия проживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...