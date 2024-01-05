Полиция во время рейдов нашла нарушения в курганских семьях

Полиция Кургана во время рейдов выявила нарушения в двух семьях, состоящих на профилактическом учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В Кургане проводились проверки семей, состоящих на учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. В двух семьях выявлены нарушения, законные представители привлечены к административной ответственности», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Полицейские провели профилактические беседы о поведении в быту и общественных местах, об исполнении родительских обязанностей, содержании и воспитании детей. Также были проверены жилищно-бытовые условия проживания.
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