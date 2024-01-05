Полиция во время рейдов нашла нарушения в курганских семьях

06 января 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Полиция провела беседы с курганскими семьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Кургана во время рейдов выявила нарушения в двух семьях, состоящих на профилактическом учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В Кургане проводились проверки семей, состоящих на учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. В двух семьях выявлены нарушения, законные представители привлечены к административной ответственности», — сообщили в telegram-канале ведомства. Полицейские провели профилактические беседы о поведении в быту и общественных местах, об исполнении родительских обязанностей, содержании и воспитании детей. Также были проверены жилищно-бытовые условия проживания.

Полиция Кургана во время рейдов выявила нарушения в двух семьях, состоящих на профилактическом учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В Кургане проводились проверки семей, состоящих на учете в ПДН и признанных находящимися в социально опасном положении. В двух семьях выявлены нарушения, законные представители привлечены к административной ответственности», — сообщили в telegram-канале ведомства. Полицейские провели профилактические беседы о поведении в быту и общественных местах, об исполнении родительских обязанностей, содержании и воспитании детей. Также были проверены жилищно-бытовые условия проживания.