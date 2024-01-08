08 января 2024
07 января 2024

В ЯНАО ученики замерзают в школе из-за проблем с отоплением

В Надыме ученики в школьных кабинетах греются с помощью обогревателей
© Служба новостей «URA.RU»
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В школе Надыма дети вынуждены учиться в верхней одежде из-за холода в здании Фото:

В Надыме (ЯНАО) в школе №6 проблемы с отоплением учебного здания. Родители школьников массово жалуются в социальной сети «ВКонтакте», что их дети замерзают на уроках.

«Скажите, у кого дети ходят в шестую школу, они не жалуются дома? Почему такой холод? Как дети выдерживают на уроках?», — написала жительница города в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

По словам горожан, для нагрева воздуха в кабинетах школы используют обогреватели. «У меня ребенок учится в 6 школе. Там действительно холодно», — поделилась Анна Самойленко. «Жалуются. Сказали обогреватель в классе стоит», — написала Александра Урванцева-Шикирун. «Весь декабрь в классе холодно было. Стоял обогреватель, но не справлялся, поставили второй — начались проблемы с электричеством», — рассказала Наталья Ната. «В школе действительно холодно. Детям приходится сидеть в верхней одежде», — отметила Марина Балдина.

Представители «Ямалкоммунэнерго» рассказали URA.RU, что коммунальных аварий не было, жалоб не поступало. Школа работает в штатном режиме. Руководство школы сообщило, что в здании поддерживается температурный режим, который соответствует нормам санитарных правил. «В морозные дни, особенно во время длительного отсутствия детей и работников, температура в здании немного понижается. Многие дети в школу приходят совсем легко одетые, в одной рубашке или водолазке, поэтому учителя просят родителей проследить, чтобы ребята в школу пришли в более теплой одежде. Сейчас температура в кабинетах в норме», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о том, что в детском саду Салехарда (ЯНАО) отсутствовало отопление. Воспитанники ясельной группы мерзли в дошкольном учреждении на протяжении недели.

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В Надыме (ЯНАО) в школе №6 проблемы с отоплением учебного здания. Родители школьников массово жалуются в социальной сети «ВКонтакте», что их дети замерзают на уроках. «Скажите, у кого дети ходят в шестую школу, они не жалуются дома? Почему такой холод? Как дети выдерживают на уроках?», — написала жительница города в сообществе «Злой и добрый надымчанин». По словам горожан, для нагрева воздуха в кабинетах школы используют обогреватели. «У меня ребенок учится в 6 школе. Там действительно холодно», — поделилась Анна Самойленко. «Жалуются. Сказали обогреватель в классе стоит», — написала Александра Урванцева-Шикирун. «Весь декабрь в классе холодно было. Стоял обогреватель, но не справлялся, поставили второй — начались проблемы с электричеством», — рассказала Наталья Ната. «В школе действительно холодно. Детям приходится сидеть в верхней одежде», — отметила Марина Балдина. Представители «Ямалкоммунэнерго» рассказали URA.RU, что коммунальных аварий не было, жалоб не поступало. Школа работает в штатном режиме. Руководство школы сообщило, что в здании поддерживается температурный режим, который соответствует нормам санитарных правил. «В морозные дни, особенно во время длительного отсутствия детей и работников, температура в здании немного понижается. Многие дети в школу приходят совсем легко одетые, в одной рубашке или водолазке, поэтому учителя просят родителей проследить, чтобы ребята в школу пришли в более теплой одежде. Сейчас температура в кабинетах в норме», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о том, что в детском саду Салехарда (ЯНАО) отсутствовало отопление. Воспитанники ясельной группы мерзли в дошкольном учреждении на протяжении недели.
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