Бывший курганский природоохранный прокурор переехал в Иркутск. Фото

09 января 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Михаил Шишкоедов устроился работать в Иркутске (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший курганский природоохранный прокурор Михаил Шишкоедов переехал в Иркутск. Старший советник юстиции назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Шишкоедов Михаил Васильевич назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. До назначения на должность с октября 2020 года работал начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области», — говорится в сообщении ведомства. В органах прокуратуры Шишкоедов служит с 2004 года. За это время также занимал должности помощника транспортного прокурора и старшего следователя транспортной прокуратуры. Кроме того, работал заместителем прокурора Юргамышского округа. Девять лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Имеет поощрения Генпрокурора РФ и прокурора Курганской области. Шишкоедов является сыном депутата Госдумы Василия Шишкоедова. Михаил Шишкоедов назначен на должность первого зама природоохранного прокурора в Иркутске ФОто: telegram-канал Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

Бывший курганский природоохранный прокурор Михаил Шишкоедов переехал в Иркутск. Старший советник юстиции назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Шишкоедов Михаил Васильевич назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. До назначения на должность с октября 2020 года работал начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области», — говорится в сообщении ведомства. В органах прокуратуры Шишкоедов служит с 2004 года. За это время также занимал должности помощника транспортного прокурора и старшего следователя транспортной прокуратуры. Кроме того, работал заместителем прокурора Юргамышского округа. Девять лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Имеет поощрения Генпрокурора РФ и прокурора Курганской области. Шишкоедов является сыном депутата Госдумы Василия Шишкоедова.