Бывший курганский природоохранный прокурор Михаил Шишкоедов переехал в Иркутск. Старший советник юстиции назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Шишкоедов Михаил Васильевич назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. До назначения на должность с октября 2020 года работал начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области», — говорится в сообщении ведомства.
В органах прокуратуры Шишкоедов служит с 2004 года. За это время также занимал должности помощника транспортного прокурора и старшего следователя транспортной прокуратуры. Кроме того, работал заместителем прокурора Юргамышского округа. Девять лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Имеет поощрения Генпрокурора РФ и прокурора Курганской области. Шишкоедов является сыном депутата Госдумы Василия Шишкоедова.
Михаил Шишкоедов назначен на должность первого зама природоохранного прокурора в Иркутске
Бывший курганский природоохранный прокурор Михаил Шишкоедов переехал в Иркутск. Старший советник юстиции назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Шишкоедов Михаил Васильевич назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. До назначения на должность с октября 2020 года работал начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области», — говорится в сообщении ведомства. В органах прокуратуры Шишкоедов служит с 2004 года. За это время также занимал должности помощника транспортного прокурора и старшего следователя транспортной прокуратуры. Кроме того, работал заместителем прокурора Юргамышского округа. Девять лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Имеет поощрения Генпрокурора РФ и прокурора Курганской области. Шишкоедов является сыном депутата Госдумы Василия Шишкоедова.