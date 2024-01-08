08 января 2024

Бывший курганский природоохранный прокурор переехал в Иркутск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Департамента природных ресурсов Курганской области по ТБО. Курган, шишкоедов михаил
Михаил Шишкоедов устроился работать в Иркутске (архивное фото) Фото:

Бывший курганский природоохранный прокурор Михаил Шишкоедов переехал в Иркутск. Старший советник юстиции назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Шишкоедов Михаил Васильевич назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. До назначения на должность с октября 2020 года работал начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области», — говорится в сообщении ведомства.

В органах прокуратуры Шишкоедов служит с 2004 года. За это время также занимал должности помощника транспортного прокурора и старшего следователя транспортной прокуратуры. Кроме того, работал заместителем прокурора Юргамышского округа. Девять лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Имеет поощрения Генпрокурора РФ и прокурора Курганской области. Шишкоедов является сыном депутата Госдумы Василия Шишкоедова.

Михаил Шишкоедов назначен на должность первого зама природоохранного прокурора в Иркутске
Михаил Шишкоедов назначен на должность первого зама природоохранного прокурора в Иркутске

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Бывший курганский природоохранный прокурор Михаил Шишкоедов переехал в Иркутск. Старший советник юстиции назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Шишкоедов Михаил Васильевич назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. До назначения на должность с октября 2020 года работал начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры Курганской области», — говорится в сообщении ведомства. В органах прокуратуры Шишкоедов служит с 2004 года. За это время также занимал должности помощника транспортного прокурора и старшего следователя транспортной прокуратуры. Кроме того, работал заместителем прокурора Юргамышского округа. Девять лет возглавлял Курганскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Имеет поощрения Генпрокурора РФ и прокурора Курганской области. Шишкоедов является сыном депутата Госдумы Василия Шишкоедова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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