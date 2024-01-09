Под окнами многоэтажки в Тюмени нашли тело женщины

09 января 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Тело нашли под окнами многоэтажки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в микрорайоне Войновка под окнами многоэтажки констатировали смерть женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения. По словам очевидцев, тюменка упала с высоты. «Вызов поступил в 16:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 16:44. Медики констатировали смерть пациентки», — рассказали URA.RU в депздраве. Так в ведомстве прокомментировали ЧП, произошедшее 9 января в микрорайоне Войновка. Там у многоэтажки обнаружили тело женщины. По словам очевидцев, она упала с высоты, ей около 40 лет. На месте работают правоохранительные органы.

В Тюмени в микрорайоне Войновка под окнами многоэтажки констатировали смерть женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения. По словам очевидцев, тюменка упала с высоты. «Вызов поступил в 16:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 16:44. Медики констатировали смерть пациентки», — рассказали URA.RU в депздраве. Так в ведомстве прокомментировали ЧП, произошедшее 9 января в микрорайоне Войновка. Там у многоэтажки обнаружили тело женщины. По словам очевидцев, она упала с высоты, ей около 40 лет. На месте работают правоохранительные органы.