Под окнами многоэтажки в Тюмени нашли тело женщины

Тело нашли под окнами многоэтажки
В Тюмени в микрорайоне Войновка под окнами многоэтажки констатировали смерть женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения. По словам очевидцев, тюменка упала с высоты.
«Вызов поступил в 16:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 16:44. Медики констатировали смерть пациентки», — рассказали URA.RU в депздраве.
Так в ведомстве прокомментировали ЧП, произошедшее 9 января в микрорайоне Войновка. Там у многоэтажки обнаружили тело женщины. По словам очевидцев, она упала с высоты, ей около 40 лет. На месте работают правоохранительные органы.
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