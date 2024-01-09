Под окнами многоэтажки в Тюмени нашли тело женщины

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Окраины, дома, дороги. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, улица первомайская
Тело нашли под окнами многоэтажки Фото:

В Тюмени в микрорайоне Войновка под окнами многоэтажки констатировали смерть женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения. По словам очевидцев, тюменка упала с высоты.

«Вызов поступил в 16:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 16:44. Медики констатировали смерть пациентки», — рассказали URA.RU в депздраве.

Так в ведомстве прокомментировали ЧП, произошедшее 9 января в микрорайоне Войновка. Там у многоэтажки обнаружили тело женщины. По словам очевидцев, она упала с высоты, ей около 40 лет. На месте работают правоохранительные органы.

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В Тюмени в микрорайоне Войновка под окнами многоэтажки констатировали смерть женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения. По словам очевидцев, тюменка упала с высоты. «Вызов поступил в 16:34, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 16:44. Медики констатировали смерть пациентки», — рассказали URA.RU в депздраве. Так в ведомстве прокомментировали ЧП, произошедшее 9 января в микрорайоне Войновка. Там у многоэтажки обнаружили тело женщины. По словам очевидцев, она упала с высоты, ей около 40 лет. На месте работают правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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