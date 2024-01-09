Оборонный завод «Курганприбор» выкупил площадку мусоросортировочного комплекса

10 января 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

«Курганприбор» выкупил территорию закрывающегося комплекса по сортировке мусора Фото: Александр Мамаев © URA.RU Оборонное предприятие «Курганприбор» выкупило площадку мусоросортировочного комплекса «Сток», который находится в процессе ликвидации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Федор Колосовников. «„Курганприбор“ выкупил землю у предпринимателя Игоря Путина за адекватные деньги. Территория находится буквально через забор от завода. При этом ранее она принадлежала предприятию, но была утеряна в процессе банкротства. Сейчас все прежние активы завода возвращены. На данные момент у „Курганприбора“ нет необходимости приобретать новые участки. Потребность закрыта на 100%», — рассказал Колосовников. Он также отметил, что некоторые бизнесмены поднимали стоимость производственных площадок в два раза, когда узнавали об интересе к покупке со стороны оборонного завода. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрывается единственный мусоросортировочный комплекс в регионе. Бизнесмен Игорь Путин, владеющий предприятием «Сток», начал ликвидацию организации в конце прошлого года.

Оборонное предприятие «Курганприбор» выкупило площадку мусоросортировочного комплекса «Сток», который находится в процессе ликвидации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Федор Колосовников. «„Курганприбор“ выкупил землю у предпринимателя Игоря Путина за адекватные деньги. Территория находится буквально через забор от завода. При этом ранее она принадлежала предприятию, но была утеряна в процессе банкротства. Сейчас все прежние активы завода возвращены. На данные момент у „Курганприбора“ нет необходимости приобретать новые участки. Потребность закрыта на 100%», — рассказал Колосовников. Он также отметил, что некоторые бизнесмены поднимали стоимость производственных площадок в два раза, когда узнавали об интересе к покупке со стороны оборонного завода. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрывается единственный мусоросортировочный комплекс в регионе. Бизнесмен Игорь Путин, владеющий предприятием «Сток», начал ликвидацию организации в конце прошлого года.