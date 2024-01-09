09 января 2024

Оборонный завод «Курганприбор» выкупил площадку мусоросортировочного комплекса

© Служба новостей «URA.RU»
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«Курганприбор» выкупил территорию закрывающегося комплекса по сортировке мусора Фото:

Оборонное предприятие «Курганприбор» выкупило площадку мусоросортировочного комплекса «Сток», который находится в процессе ликвидации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Федор Колосовников.

«„Курганприбор“ выкупил землю у предпринимателя Игоря Путина за адекватные деньги. Территория находится буквально через забор от завода. При этом ранее она принадлежала предприятию, но была утеряна в процессе банкротства. Сейчас все прежние активы завода возвращены. На данные момент у „Курганприбора“ нет необходимости приобретать новые участки. Потребность закрыта на 100%», — рассказал Колосовников. Он также отметил, что некоторые бизнесмены поднимали стоимость производственных площадок в два раза, когда узнавали об интересе к покупке со стороны оборонного завода.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрывается единственный мусоросортировочный комплекс в регионе. Бизнесмен Игорь Путин, владеющий предприятием «Сток», начал ликвидацию организации в конце прошлого года.

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Оборонное предприятие «Курганприбор» выкупило площадку мусоросортировочного комплекса «Сток», который находится в процессе ликвидации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор предприятия Федор Колосовников. «„Курганприбор“ выкупил землю у предпринимателя Игоря Путина за адекватные деньги. Территория находится буквально через забор от завода. При этом ранее она принадлежала предприятию, но была утеряна в процессе банкротства. Сейчас все прежние активы завода возвращены. На данные момент у „Курганприбора“ нет необходимости приобретать новые участки. Потребность закрыта на 100%», — рассказал Колосовников. Он также отметил, что некоторые бизнесмены поднимали стоимость производственных площадок в два раза, когда узнавали об интересе к покупке со стороны оборонного завода. Ранее URA.RU писало, что в Кургане закрывается единственный мусоросортировочный комплекс в регионе. Бизнесмен Игорь Путин, владеющий предприятием «Сток», начал ликвидацию организации в конце прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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