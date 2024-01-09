В Кургане ликвидируют единственный мусоросортировочный комплекс

В Кургане закрывают предприятие по сортировке мусора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане ликвидируется единственный в регионе мусоросортировочный комплекс «Сток». Владельцем предприятия является бизнесмен Игорь Путин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.

«Единственный в регионе мусоросортировочный комплекс закрывается. Владелец предприятия „Сток“ Игорь Путин ликвидирует свой бизнес. На его месте будет производственная площадка одного из курганских заводов», — рассказал инсайдер.

Дозвониться до владельца предприятия «Сток» Игоря Путина корреспонденту URA.RU не удалось. По имеющемуся номеру в редакции никто не ответил. Согласно данным сервиса СБИС, ликвидация комплекса по ул. Ястржембского, д. 41а, стр. 8 началась с 15 ноября 2023 года. Стоимость бизнеса оценивается в 12 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом планируют построить крупный комплекс по переработке мусора. Его хотят разместить в Кетовском округе. Проект оценивается в 1,1 млрд рублей. Изначально объект по сортировке ТБО должны были построить до 2024 года, однако его реализация затянулась из-за судебных споров инвесторов и ФАС России. Антимонопольщики утверждают, что концессионное соглашение между бизнесменами и властями проведено с нарушением законодательства.