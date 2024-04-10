Окружная прокуратура выдала 40 предостережений поставщикам воды в Кургане

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Заседание городской думы. Курган, прокурор, погоны, подполковник
Сотрудники прокуратуры держат ситуацию с паводком на контроле Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Генпрокуратура России держит на контроле развитие паводковой ситуации в Курганской области. В частности, выдано 40 предостережений, в том числе крупным поставщикам бутилированной воды, чтобы не завышали цены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Реализуется комплекс надзорных мероприятий для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также надлежащей работы систем оповещения. Для ограничения спекуляций на фоне неблагоприятной паводковой ситуации, обращено внимание на вопросы ценообразования. В профилактических целях объявлено 40 предостережений, в том числе крупным поставщикам бутилированной воды», — говорится в информации прокуратуры.

Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев обсудил с прокурором Курганской области Андреем Назаровым и руководителем регионального управления МЧС России Юрием Землянским ситуацию с паводком. для граждан организована горячая линия. Также прокуроры организовали мобильные приемные в пунктах временного размещения. В ПВР проверяется также наличие лекарств, продуктов и вещей первой необходимости.

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Генпрокуратура России держит на контроле развитие паводковой ситуации в Курганской области. В частности, выдано 40 предостережений, в том числе крупным поставщикам бутилированной воды, чтобы не завышали цены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Реализуется комплекс надзорных мероприятий для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также надлежащей работы систем оповещения. Для ограничения спекуляций на фоне неблагоприятной паводковой ситуации, обращено внимание на вопросы ценообразования. В профилактических целях объявлено 40 предостережений, в том числе крупным поставщикам бутилированной воды», — говорится в информации прокуратуры. Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев обсудил с прокурором Курганской области Андреем Назаровым и руководителем регионального управления МЧС России Юрием Землянским ситуацию с паводком. для граждан организована горячая линия. Также прокуроры организовали мобильные приемные в пунктах временного размещения. В ПВР проверяется также наличие лекарств, продуктов и вещей первой необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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