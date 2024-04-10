Окружная прокуратура выдала 40 предостережений поставщикам воды в Кургане

10 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники прокуратуры держат ситуацию с паводком на контроле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Генпрокуратура России держит на контроле развитие паводковой ситуации в Курганской области. В частности, выдано 40 предостережений, в том числе крупным поставщикам бутилированной воды, чтобы не завышали цены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Реализуется комплекс надзорных мероприятий для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также надлежащей работы систем оповещения. Для ограничения спекуляций на фоне неблагоприятной паводковой ситуации, обращено внимание на вопросы ценообразования. В профилактических целях объявлено 40 предостережений, в том числе крупным поставщикам бутилированной воды», — говорится в информации прокуратуры. Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев обсудил с прокурором Курганской области Андреем Назаровым и руководителем регионального управления МЧС России Юрием Землянским ситуацию с паводком. для граждан организована горячая линия. Также прокуроры организовали мобильные приемные в пунктах временного размещения. В ПВР проверяется также наличие лекарств, продуктов и вещей первой необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура России держит на контроле развитие паводковой ситуации в Курганской области. В частности, выдано 40 предостережений, в том числе крупным поставщикам бутилированной воды, чтобы не завышали цены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Реализуется комплекс надзорных мероприятий для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также надлежащей работы систем оповещения. Для ограничения спекуляций на фоне неблагоприятной паводковой ситуации, обращено внимание на вопросы ценообразования. В профилактических целях объявлено 40 предостережений, в том числе крупным поставщикам бутилированной воды», — говорится в информации прокуратуры. Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев обсудил с прокурором Курганской области Андреем Назаровым и руководителем регионального управления МЧС России Юрием Землянским ситуацию с паводком. для граждан организована горячая линия. Также прокуроры организовали мобильные приемные в пунктах временного размещения. В ПВР проверяется также наличие лекарств, продуктов и вещей первой необходимости.