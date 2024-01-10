10 января 2024

Титов: цены на яйца у производителей значительно снизились

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика, птицефабрика рефтинская, производство
Производители снизили стоимость яиц до 4,2% Фото:

Цены на яйца у производителей значительно снизились на все категории продукта. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.

«Цены у производителей на яйца за прошедшие две недели снизились. На 2,5% по первой категории, на 4,2% — по второй. Теперь ожидаем снижение цен в торговых сетях страны», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление Титова.

Проблема с яйцами в России появилась еще в конце минувшего года и даже дошла до президента страны Владимира Путина. Чтобы быстро решить данный вопрос, правительство решило временно обнулить таможенные пошлины на яйца. Тем не менее, по информации Росстата, на неделе с 19 по 25 декабря цены на продукт не только не снизились, но и, наоборот, выросли, передал «Царьград».

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Цены на яйца у производителей значительно снизились на все категории продукта. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов. «Цены у производителей на яйца за прошедшие две недели снизились. На 2,5% по первой категории, на 4,2% — по второй. Теперь ожидаем снижение цен в торговых сетях страны», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление Титова. Проблема с яйцами в России появилась еще в конце минувшего года и даже дошла до президента страны Владимира Путина. Чтобы быстро решить данный вопрос, правительство решило временно обнулить таможенные пошлины на яйца. Тем не менее, по информации Росстата, на неделе с 19 по 25 декабря цены на продукт не только не снизились, но и, наоборот, выросли, передал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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