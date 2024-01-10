Титов: цены на яйца у производителей значительно снизились

10 января 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Производители снизили стоимость яиц до 4,2% Фото: Илья Московец © URA.RU Цены на яйца у производителей значительно снизились на все категории продукта. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов. «Цены у производителей на яйца за прошедшие две недели снизились. На 2,5% по первой категории, на 4,2% — по второй. Теперь ожидаем снижение цен в торговых сетях страны», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление Титова. Проблема с яйцами в России появилась еще в конце минувшего года и даже дошла до президента страны Владимира Путина. Чтобы быстро решить данный вопрос, правительство решило временно обнулить таможенные пошлины на яйца. Тем не менее, по информации Росстата, на неделе с 19 по 25 декабря цены на продукт не только не снизились, но и, наоборот, выросли, передал «Царьград».

Цены на яйца у производителей значительно снизились на все категории продукта. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов. «Цены у производителей на яйца за прошедшие две недели снизились. На 2,5% по первой категории, на 4,2% — по второй. Теперь ожидаем снижение цен в торговых сетях страны», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление Титова. Проблема с яйцами в России появилась еще в конце минувшего года и даже дошла до президента страны Владимира Путина. Чтобы быстро решить данный вопрос, правительство решило временно обнулить таможенные пошлины на яйца. Тем не менее, по информации Росстата, на неделе с 19 по 25 декабря цены на продукт не только не снизились, но и, наоборот, выросли, передал «Царьград».