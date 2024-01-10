Самолеты в Салехард уходят на запасные аэродромы. Фото

Авиаборт в Салехард приземлился на запасной аэродром в Надыме

11 января 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Жители Салехарда не могут попасть домой из-за непогоды Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пассажиры авиарейса из Уфы в Салехард находятся в запасном аэродроме в городе Надым (ЯНАО). Об этом они сообщили в telegram-канале «Ямал 89». «Рейс Уфа — Салехард „сидит“ в запасном аэропорте в Надыме», — поделились жители региона. Сейчас по данным синоптиков порывы ветра в окружной столице достигают 13 метров в секунду, что затрудняет движение борта. Ранее URA.RU сообщило о задержке авиарейсов в Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО). Вылет самолетов и вертолетов в округе был перенесен из-за неблагоприятной погоды. Самолет из Уфы в Салехард приземлился в Надыме Фото: telegram-канал «Ямал 89»

Пассажиры авиарейса из Уфы в Салехард находятся в запасном аэродроме в городе Надым (ЯНАО). Об этом они сообщили в telegram-канале «Ямал 89». «Рейс Уфа — Салехард „сидит“ в запасном аэропорте в Надыме», — поделились жители региона. Сейчас по данным синоптиков порывы ветра в окружной столице достигают 13 метров в секунду, что затрудняет движение борта. Ранее URA.RU сообщило о задержке авиарейсов в Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО). Вылет самолетов и вертолетов в округе был перенесен из-за неблагоприятной погоды.