10 января 2024

Самолеты в Салехард уходят на запасные аэродромы. Фото

Авиаборт в Салехард приземлился на запасной аэродром в Надыме
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Салехарда не могут попасть домой из-за непогоды Фото:

Пассажиры авиарейса из Уфы в Салехард находятся в запасном аэродроме в городе Надым (ЯНАО). Об этом они сообщили в telegram-канале «Ямал 89».

«Рейс Уфа — Салехард „сидит“ в запасном аэропорте в Надыме», — поделились жители региона. Сейчас по данным синоптиков порывы ветра в окружной столице достигают 13 метров в секунду, что затрудняет движение борта.

Ранее URA.RU сообщило о задержке авиарейсов в Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО). Вылет самолетов и вертолетов в округе был перенесен из-за неблагоприятной погоды.

Самолет из Уфы в Салехард приземлился в Надыме
Самолет из Уфы в Салехард приземлился в Надыме
Фото:

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Пассажиры авиарейса из Уфы в Салехард находятся в запасном аэродроме в городе Надым (ЯНАО). Об этом они сообщили в telegram-канале «Ямал 89». «Рейс Уфа — Салехард „сидит“ в запасном аэропорте в Надыме», — поделились жители региона. Сейчас по данным синоптиков порывы ветра в окружной столице достигают 13 метров в секунду, что затрудняет движение борта. Ранее URA.RU сообщило о задержке авиарейсов в Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО). Вылет самолетов и вертолетов в округе был перенесен из-за неблагоприятной погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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