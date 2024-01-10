Жители Салехарда не могут попасть домой из-за непогоды
Пассажиры авиарейса из Уфы в Салехард находятся в запасном аэродроме в городе Надым (ЯНАО). Об этом они сообщили в telegram-канале «Ямал 89».
«Рейс Уфа — Салехард „сидит“ в запасном аэропорте в Надыме», — поделились жители региона. Сейчас по данным синоптиков порывы ветра в окружной столице достигают 13 метров в секунду, что затрудняет движение борта.
Ранее URA.RU сообщило о задержке авиарейсов в Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО). Вылет самолетов и вертолетов в округе был перенесен из-за неблагоприятной погоды.
Самолет из Уфы в Салехард приземлился в Надыме
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