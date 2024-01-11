Тюменца наказали за избиение соседа, который пытался изнасиловать его жену

12 января 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

По словам тюменца, поводом к избиению стало нападение на его жену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменец отправился в колонию за избиение соседа, который якобы сначала попытался изнасиловать его жену, а затем угрожал ей, чтобы она забрала заявление из полиции. Информация представлена в судебном акте по делу. «По словам жены подсудимого, перед тем, как ее супруг избил соседа, последний пытался ее изнасиловать. Она шла по лестнице, сосед курил на этаже, а затем вдруг схватил ее, затащил в квартиру, навалился, душил, говорил, что у него давно не было женщины. Также мужчина вырвал у нее сумку и достал паспорт, в котором лежали 4 тысячи рублей. Деньги он забрал. Она оттолкнула его и убежала, затем написала заявление в полицию. Позднее ее муж нанес телесные повреждения соседу», — говорится в материалах дела. По показаниям обвиняемого, после подачи заявления сосед не оставлял в покое их семью. Он угрожал его жене, требовал забрать бумаги из полиции. Чтобы это прекратить, подвыпивший мужчина в один из вечеров пошел домой к обидчику, чтобы поговорить. Но разговор не состоялся и перерос в избиение. Подсудимый нанес соседу около 10 ударов по лицу, пока тот не смог убежать. Обвиняемый, в свою очередь, обратился в полицию и рассказал, что сделал. По версии потерпевшего, никакой попытки изнасилования не было: в тот день соседка сама забежала в его незапертую квартиру. Там девушка уронила столик, выронила паспорт и выбежала обратно. Также мужчина не подтвердил, что хамил напавшему на него соседу. По версии соседа, обвиняемый начал бить его без слов, как только тот открыл дверь. По итогу суд учел, что противоправное поведение подсудимого связано с аморальными действиями жертвы. Смягчающими обстоятельствами стали и наличие ребенка вместе с новой беременностью супруги. Мужчину приговорили к двум годам и 10 месяцам лишения свобода условно. Однако у него было не отбыто наказание по другим приговорам, полученным ранее, поэтому срок стал реальным: тюменца на три года отправили в колонию строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменец отправился в колонию за избиение соседа, который якобы сначала попытался изнасиловать его жену, а затем угрожал ей, чтобы она забрала заявление из полиции. Информация представлена в судебном акте по делу. «По словам жены подсудимого, перед тем, как ее супруг избил соседа, последний пытался ее изнасиловать. Она шла по лестнице, сосед курил на этаже, а затем вдруг схватил ее, затащил в квартиру, навалился, душил, говорил, что у него давно не было женщины. Также мужчина вырвал у нее сумку и достал паспорт, в котором лежали 4 тысячи рублей. Деньги он забрал. Она оттолкнула его и убежала, затем написала заявление в полицию. Позднее ее муж нанес телесные повреждения соседу», — говорится в материалах дела. По показаниям обвиняемого, после подачи заявления сосед не оставлял в покое их семью. Он угрожал его жене, требовал забрать бумаги из полиции. Чтобы это прекратить, подвыпивший мужчина в один из вечеров пошел домой к обидчику, чтобы поговорить. Но разговор не состоялся и перерос в избиение. Подсудимый нанес соседу около 10 ударов по лицу, пока тот не смог убежать. Обвиняемый, в свою очередь, обратился в полицию и рассказал, что сделал. По версии потерпевшего, никакой попытки изнасилования не было: в тот день соседка сама забежала в его незапертую квартиру. Там девушка уронила столик, выронила паспорт и выбежала обратно. Также мужчина не подтвердил, что хамил напавшему на него соседу. По версии соседа, обвиняемый начал бить его без слов, как только тот открыл дверь. По итогу суд учел, что противоправное поведение подсудимого связано с аморальными действиями жертвы. Смягчающими обстоятельствами стали и наличие ребенка вместе с новой беременностью супруги. Мужчину приговорили к двум годам и 10 месяцам лишения свобода условно. Однако у него было не отбыто наказание по другим приговорам, полученным ранее, поэтому срок стал реальным: тюменца на три года отправили в колонию строгого режима.