Глава СКР занялся проблемным домом в Тюменской области, в котором погиб человек

В Тобольске произошел повторный пожар в многоквартирном доме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повторного возгорания многоквартирного дома, а также смерти человека в Тобольске (Тюменская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных во время первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. В СУ СК России по региону организована процессуальная проверка», — сообщает telegram-канал информационного центра СК России.

В приемную главы СК России поступило обращение о нарушении прав жильцов дома по улице Семена Ремезова в Тобольске. 1 октября 2023 года на последнем этаже произошел взрыв, а затем последовал пожар. Из-за этого была уничтожена кровля здания. Во время тушения огня строение было залито. Спустя две недели жильцам разрешили вернуться в свои квартиры без проведения работ по просушке, что привело к повторному пожару дома и смерти человека. Компенсации жильцам так и не были выплачены.

Отмечается, что в здании еще были возведены не предусмотренные проектной документацией мансарды, создающие дополнительную нагрузку на фундамент, а в стенах помещений образовались трещины. Проживание в подобных условиях является небезопасным, отметили в пресс-службе СКР.