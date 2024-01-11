Глава СКР занялся проблемным домом в Тюменской области, в котором погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, дым, жилой дом, пожар, квартира, возгорание
В Тобольске произошел повторный пожар в многоквартирном доме Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повторного возгорания многоквартирного дома, а также смерти человека в Тобольске (Тюменская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных во время первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. В СУ СК России по региону организована процессуальная проверка», — сообщает telegram-канал информационного центра СК России.

В приемную главы СК России поступило обращение о нарушении прав жильцов дома по улице Семена Ремезова в Тобольске. 1 октября 2023 года на последнем этаже произошел взрыв, а затем последовал пожар. Из-за этого была уничтожена кровля здания. Во время тушения огня строение было залито. Спустя две недели жильцам разрешили вернуться в свои квартиры без проведения работ по просушке, что привело к повторному пожару дома и смерти человека. Компенсации жильцам так и не были выплачены.

Отмечается, что в здании еще были возведены не предусмотренные проектной документацией мансарды, создающие дополнительную нагрузку на фундамент, а в стенах помещений образовались трещины. Проживание в подобных условиях является небезопасным, отметили в пресс-службе СКР.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повторного возгорания многоквартирного дома, а также смерти человека в Тобольске (Тюменская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных во время первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. В СУ СК России по региону организована процессуальная проверка», — сообщает telegram-канал информационного центра СК России. В приемную главы СК России поступило обращение о нарушении прав жильцов дома по улице Семена Ремезова в Тобольске. 1 октября 2023 года на последнем этаже произошел взрыв, а затем последовал пожар. Из-за этого была уничтожена кровля здания. Во время тушения огня строение было залито. Спустя две недели жильцам разрешили вернуться в свои квартиры без проведения работ по просушке, что привело к повторному пожару дома и смерти человека. Компенсации жильцам так и не были выплачены. Отмечается, что в здании еще были возведены не предусмотренные проектной документацией мансарды, создающие дополнительную нагрузку на фундамент, а в стенах помещений образовались трещины. Проживание в подобных условиях является небезопасным, отметили в пресс-службе СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...