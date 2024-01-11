Бастрыкин разберется в деле с умершим младенцем в Тюмени

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти младенца в тюменской больнице. Десятимесячный ребенок скончался в декабре прошлого года. Об этом сообщили в инфоцентре СК России.
«В социальной сети и СМИ сообщается о смерти в декабре прошлого года десятимесячного ребенка в больнице в городе Тюмени. <…> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — сообщили в telegram-канале инфоцентра.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повторного пожара в многоквартирном доме в Тобольске. Во время возгорания погиб один человек.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.