11 января 2024

Бастрыкин разберется в деле с умершим младенцем в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Десятимесячный ребенок скончался в декабре прошлого года Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти младенца в тюменской больнице. Десятимесячный ребенок скончался в декабре прошлого года. Об этом сообщили в инфоцентре СК России.

«В социальной сети и СМИ сообщается о смерти в декабре прошлого года десятимесячного ребенка в больнице в городе Тюмени. <…> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — сообщили в telegram-канале инфоцентра.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повторного пожара в многоквартирном доме в Тобольске. Во время возгорания погиб один человек.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти младенца в тюменской больнице. Десятимесячный ребенок скончался в декабре прошлого года. Об этом сообщили в инфоцентре СК России. «В социальной сети и СМИ сообщается о смерти в декабре прошлого года десятимесячного ребенка в больнице в городе Тюмени. <…> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повторного пожара в многоквартирном доме в Тобольске. Во время возгорания погиб один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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