Бастрыкин разберется в деле с умершим младенцем в Тюмени

12 января 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Десятимесячный ребенок скончался в декабре прошлого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти младенца в тюменской больнице. Десятимесячный ребенок скончался в декабре прошлого года. Об этом сообщили в инфоцентре СК России. «В социальной сети и СМИ сообщается о смерти в декабре прошлого года десятимесячного ребенка в больнице в городе Тюмени. <…> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повторного пожара в многоквартирном доме в Тобольске. Во время возгорания погиб один человек.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти младенца в тюменской больнице. Десятимесячный ребенок скончался в декабре прошлого года. Об этом сообщили в инфоцентре СК России. «В социальной сети и СМИ сообщается о смерти в декабре прошлого года десятимесячного ребенка в больнице в городе Тюмени. <…> Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Тюменской области Александру Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах», — сообщили в telegram-канале инфоцентра. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повторного пожара в многоквартирном доме в Тобольске. Во время возгорания погиб один человек.